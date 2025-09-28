Ekonomik Takvim
Kanada İmalat Satışları (Aylık) (Canada Manufacturing Sales m/m)
|Düşük
|2.5%
|0.0%
|
0.3%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|2.2%
|
2.5%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Kanada İmalat Satışları (Aylık), söz konusu aydaki Kanadalı sanayi sektörü şirketleri tarafından satılan malların dolar cinsinden değerinin bir önceki aya göre değişimini yansıtır.
Kanada İstatistik Kurumu, göstergeyi imalat şirketlerine yönelik gerçekleştirdiği aylık anketin sonuçlarına dayalı olarak hesaplar. Mart 2017'den bu yana, Üreticilerin Aylık Anketi (Monthly Survey of Manufacturers), ana imalat sanayileri için enflasyona göre ayarlanmış aylık mal satış hacmini yayınlar. Ayrıca anket, satış verilerine ek olarak stoklar, alınan siparişler ve bekleyen üretim siparişleri hakkındaki verileri de yansıtır. Anket örneklemi, gıda ve içecek üretimi, tütün üretimi, tekstil ve deri üretimi, kimyasallar, otomotiv endüstrisi, minerallerin işlenmesi, elektrikli ürünler vb. dahil olmak üzere Kanada'nın tüm sanayi sektörlerini kapsar.
Tüm anket verileri kapsamlı bir şekilde yorumlanır ve Kanada'nın sanayisinin durumunu yansıtır. İmalat Satışları göstergesi, ülkenin GSYİH'nın hesaplanmasında ve ayrıca bileşik ekonomik göstergelerin bir bileşeni olarak kullanılır. İmalat satışlarındaki artış, üretim faaliyetindeki artışa işaret eder.
Göstergedeki artış, CAD fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Kanada İmalat Satışları (Aylık) (Canada Manufacturing Sales m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
