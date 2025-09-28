Kanada İmalat Satışları (Aylık), söz konusu aydaki Kanadalı sanayi sektörü şirketleri tarafından satılan malların dolar cinsinden değerinin bir önceki aya göre değişimini yansıtır.

Kanada İstatistik Kurumu, göstergeyi imalat şirketlerine yönelik gerçekleştirdiği aylık anketin sonuçlarına dayalı olarak hesaplar. Mart 2017'den bu yana, Üreticilerin Aylık Anketi (Monthly Survey of Manufacturers), ana imalat sanayileri için enflasyona göre ayarlanmış aylık mal satış hacmini yayınlar. Ayrıca anket, satış verilerine ek olarak stoklar, alınan siparişler ve bekleyen üretim siparişleri hakkındaki verileri de yansıtır. Anket örneklemi, gıda ve içecek üretimi, tütün üretimi, tekstil ve deri üretimi, kimyasallar, otomotiv endüstrisi, minerallerin işlenmesi, elektrikli ürünler vb. dahil olmak üzere Kanada'nın tüm sanayi sektörlerini kapsar.

Tüm anket verileri kapsamlı bir şekilde yorumlanır ve Kanada'nın sanayisinin durumunu yansıtır. İmalat Satışları göstergesi, ülkenin GSYİH'nın hesaplanmasında ve ayrıca bileşik ekonomik göstergelerin bir bileşeni olarak kullanılır. İmalat satışlarındaki artış, üretim faaliyetindeki artışa işaret eder.

Göstergedeki artış, CAD fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler: