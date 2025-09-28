Ekonomik Takvim
Kanada Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (Yıllık) (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y)
|Düşük
|4.0%
|3.3%
|
2.6%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|3.9%
|
4.0%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Kanada Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksi (Yıllık), söz konusu aydaki Kanada'daki üreticiler tarafından satılan yurt içinde üretilen başlıca malların fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Hesaplama perakende fiyatlarını değil, üretici fiyatlarını kullanır. Tüm dolaylı vergiler (örneğin, satış vergileri) ve nakliye hizmetlerinin (üreticilerden/fabrikalardan sevkiyat) fiyatı hesaplamadan hariç tutulur.
Endüstriyel ürün fiyatlarına ilişkin veriler esas olarak yaklaşık 1.100 şirketin katılığı elektronik anket (%90) ile toplanır. Örneklem, üreticilerin büyüklük ve üretilen ürüne göre sınıflandırılması dikkate alınarak derlenir. Örneklem genellikle her 5 yılda bir revize edilir; bunun nedeni, bazı ürün gruplarının hızla gelişmesi ve bazılarının da tam tersine ilgi düzeyini kaybetmesidir. Endeksi hesaplamaya yönelik verilerin yaklaşık %10'u anket dışındaki kaynaklardan toplanır: devlet kurumlarından alınan istatistikler, diğer ekonomik göstergelerden gelen veriler vb.
Gösterge, ekonominin sağlığının en önemli göstergelerinden biridir. Hem iç tüketim hem de ihracat için Kanada'da üretilen malların fiyatlarındaki değişimi ölçer. Bu, Kanada'nın imalat sektörünü tam olarak karakterize eder. Reel GSYİH'nın hesaplanmasında da yine bu endeks kullanılmaktadır.
Göstergedeki artış CAD fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Kanada Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (Yıllık) (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
