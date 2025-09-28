TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Kanada Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (Yıllık) (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y)

Ülke:
Kanada
CAD, Kanada doları
Kaynak:
Kanada İstatistikleri (Statistics Canada)
Sektör:
Fiyatlar
Düşük 4.0% 3.3%
2.6%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
3.9%
4.0%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Kanada Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksi (Yıllık), söz konusu aydaki Kanada'daki üreticiler tarafından satılan yurt içinde üretilen başlıca malların fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Hesaplama perakende fiyatlarını değil, üretici fiyatlarını kullanır. Tüm dolaylı vergiler (örneğin, satış vergileri) ve nakliye hizmetlerinin (üreticilerden/fabrikalardan sevkiyat) fiyatı hesaplamadan hariç tutulur.

Endüstriyel ürün fiyatlarına ilişkin veriler esas olarak yaklaşık 1.100 şirketin katılığı elektronik anket (%90) ile toplanır. Örneklem, üreticilerin büyüklük ve üretilen ürüne göre sınıflandırılması dikkate alınarak derlenir. Örneklem genellikle her 5 yılda bir revize edilir; bunun nedeni, bazı ürün gruplarının hızla gelişmesi ve bazılarının da tam tersine ilgi düzeyini kaybetmesidir. Endeksi hesaplamaya yönelik verilerin yaklaşık %10'u anket dışındaki kaynaklardan toplanır: devlet kurumlarından alınan istatistikler, diğer ekonomik göstergelerden gelen veriler vb.

Gösterge, ekonominin sağlığının en önemli göstergelerinden biridir. Hem iç tüketim hem de ihracat için Kanada'da üretilen malların fiyatlarındaki değişimi ölçer. Bu, Kanada'nın imalat sektörünü tam olarak karakterize eder. Reel GSYİH'nın hesaplanmasında da yine bu endeks kullanılmaktadır.

Göstergedeki artış CAD fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Kanada Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (Yıllık) (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
4.0%
3.3%
2.6%
Tem 2025
2.6%
0.8%
1.9%
Haz 2025
1.7%
-0.3%
1.3%
May 2025
1.2%
0.4%
1.9%
Nis 2025
2.0%
4.2%
4.5%
Mar 2025
4.7%
1.4%
5.1%
Şub 2025
4.9%
8.5%
5.6%
Oca 2025
5.8%
3.4%
4.1%
Ara 2024
4.1%
4.6%
2.2%
Kas 2024
2.2%
1.1%
1.1%
Eki 2024
1.1%
-0.1%
-1.0%
Eyl 2024
-0.9%
-0.4%
0.2%
Ağu 2024
0.2%
0.9%
2.8%
Tem 2024
2.9%
6.2%
2.9%
Haz 2024
2.8%
0.1%
2.1%
May 2024
1.8%
2.6%
1.3%
Nis 2024
1.4%
1.7%
-0.4%
Mar 2024
-0.5%
-2.8%
-1.4%
Şub 2024
-1.7%
-3.3%
-2.9%
Oca 2024
-2.9%
-4.2%
-2.8%
Ara 2023
-2.7%
-6.0%
-2.0%
Kas 2023
-2.3%
-3.9%
-2.6%
Eki 2023
-2.7%
-0.6%
0.6%
Eyl 2023
0.6%
2.3%
0.0%
Ağu 2023
-0.5%
-0.3%
-3.2%
Tem 2023
-2.7%
-6.3%
-5.5%
Haz 2023
-5.5%
-8.3%
-5.7%
May 2023
-6.3%
-5.8%
-3.8%
Nis 2023
-3.5%
-5.6%
-2.2%
Mar 2023
-1.8%
-2.1%
1.6%
Şub 2023
1.4%
2.8%
5.0%
Oca 2023
5.4%
6.8%
7.7%
Ara 2022
7.6%
12.8%
9.4%
Kas 2022
9.7%
11.8%
10.1%
Eki 2022
10.1%
5.8%
9.1%
Eyl 2022
9.0%
7.3%
10.2%
Ağu 2022
10.6%
12.9%
11.5%
Tem 2022
11.9%
16.3%
14.3%
Haz 2022
14.3%
15.9%
15.7%
May 2022
15.0%
17.9%
16.4%
Nis 2022
16.4%
18.2%
17.9%
Mar 2022
18.5%
14.8%
15.8%
Şub 2022
16.4%
16.0%
16.3%
Oca 2022
16.9%
14.3%
15.9%
Ara 2021
16.1%
19.5%
17.1%
Kas 2021
18.1%
17.3%
16.7%
Eki 2021
16.7%
13.9%
15.3%
Eyl 2021
14.9%
14.6%
14.6%
Ağu 2021
14.3%
16.2%
15.7%
Tem 2021
15.4%
17.3%
17.2%
1234
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod