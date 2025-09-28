Kanada İşgücü Verimliliği (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki mal ve hizmet üreten Kanadalı işçilerin verimliliğinin bir öncekine çeyreğe göre değişimini yansıtır. Çalışılan saat başına reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) olarak ölçülür.

Göstergeyi hesaplamaya yönelik veriler, idari kaynakların yanı sıra düzenli olarak gerçekleştirilen nüfus anketinden elde edilir. Reel GSYİH, nominal GSYİH'ya deflatör uygulanarak hesaplanır; reel katma değer verileri, ekonominin ana ve alt sektörlerinin üretim hacmini ölçmek için kullanılır. Reel katma değerin bölündüğü çalışılan saat sayısı, işgücü piyasası istatistiklerinden hesaplanır.

İşgücü verimliliği, ülkenin ekonomisinin temel göstergelerinden biridir. Reel işgücü verimliliği ile bunu elde etmek için harcanan çalışma süresi arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu veriler, ekonomik analiz, tahmin ve fiyat analizinde, özel şirket politikalarının ve hükümet programlarının hazırlanmasında ve ayrıca üretimde uygulanabilecek teknolojik yeniliklerin değerlendirilmesinde kullanılır.

Ancak, işgücü verimliliğinin yalnızca işgücünün üretime katkısının bir temsili olarak yorumlanması gerekmez. Aynı zamanda bir dizi başka faktörü de yansıtır: işgücünün özelliklerindeki, teknolojilerin yönetimindeki, üretimin organizasyonundaki, kaynakların tahsisindeki ve elbette teknoloji seviyesindeki değişiklikler.

Verimlilikteki artış, üretim kapasitesinin kullanımının verimliliğindeki artışın göstergesidir. İşgücü maliyetlerinin işletme giderlerinin önemli bir bölümünü oluşturduğu göz önüne alındığında, yüksek verimlilik, tüketici talebinin daha az işgücü maliyeti ile karşılanmasına olanak tanır. Bu, kısa vadeli olarak üretim artışına yol açabilir. Bu nedenle, endekste artış Kanada doları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler: