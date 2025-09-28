Ekonomik Takvim
Kanada İthalat Hacmi (Canada Imports)
|Düşük
|$66.798 B
|
$67.285 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
$66.798 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Kanada İthalat Hacmi, söz konusu ayda ithal edilen malların ABD doları cinsinden değerini yansıtır. İthalat değerinin USD cinsinden hesaplanması, Kanada'nın ithalatının diğer ülkelerle uygun bir şekilde karşılaştırılmasını ve ticaret istatistiklerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Ekonomistler, ticaret akışlarının yapısını ve yoğunluğunu değerlendirmek için göstergeyi kullanır.
İhraç edildiğinden daha fazla mal ve hizmet ithal edildiğinde ticaret açığı oluşur. Kanada gibi oldukça gelişmiş ekonomilere sahip ülkeler için bu, yoğun işgücü gerektiren üretimin yurt dışına transfer edilmesi, böylece enflasyonun dizginlenmesi ve yüksek yaşam standardının korunması anlamına gelir. Bu durumlarda ticaret açığı, örneğin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi gibi diğer ekonomik etkileşim yöntemleriyle karşılanır.
İthalat hacmindeki değişim, ekonomik durumu değerlendirmede önemli faktörlerden biridir. Bu gösterge, ülkenin GSYİH'sının önemli bir bileşenidir.
İthalat hacminin Kanada doları fiyatları üzerindeki etkisi belirsizdir; konjünktür devirlerinin ve üretim dinamikleri gibi diğer ekonomik göstergelerin içeriğine bağlıdır. Genel olarak, Kanada sakinlerinin ithalat teslimatları için tedarikçiye ödeme yapmak üzere Kanada dolarını satmaları ve yabancı para birimi satın almaları gerekir. Bu nedenle, ithalat hacmindeki keskin bir artış CAD fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir. Ancak, bu ticaret dengesi bileşeninin CAD volatilitesi üzerindeki etkisi genellikle kısa vadelidir.
Son değerler:
açıklanan veri
"Kanada İthalat Hacmi (Canada Imports)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
