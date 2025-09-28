TakvimBölümler

Ivey Kanada Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI) n.s.a.)

Ülke:
Kanada
CAD, Kanada doları
Kaynak:
Ivey İşletme Okulu (Ivey Business School)
Sektör:
İş
Orta 50.0
54.6
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
50.0
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Kanada Ivey Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış), söz konusu aydaki ekonomik faaliyeti yansıtır.

Gösterge, özel ve kamu sektörü şirketlerindeki satın alma yöneticilerinin katıldığı ankete dayalı olarak hesaplanır. Anket, Ivey İşletme Okulu (Ivey School of Business) tarafından gerçekleştirilir. Anket, faaliyet alanları ve coğrafi konumları göz önünde bulundurularak seçilen birkaç yüz şirketin temsilcilerini içerir. Anket katılımcıları, sektörlerindeki satın alımların, istihdamın, tedariklerin ve fiyatların söz konusu ay boyunca daha iyiye mi, daha kötüye mi gittiğine veya değişmediğine ilişkin soruları yanıtlar. Sorulara verilen cevaplar mutlak değerlendirmeler içermez, katılımcılar faaliyetleri bir önceki aya göre "daha yüksek", "daha düşük" veya "değişmedi" olarak tanımlar.

Satın almalar şirketin üretim faaliyetlerinden önce geldiğinden, satın alma yöneticileri genellikle diğer şirket çalışanlarından önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir.

Ankete katılan şirketlere ağırlıklar verilir. Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, katılımcıların çoğunun mevcut iş koşullarını olumlu olarak değerlendirdiğini gösterir. 50'nin altındaki değerler ise iş koşullarının kötüleştiği anlamına gelir.

PMI, analistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Tüm imalat sektörünü kapsayan operasyonel bilgiler sağlar. Üretim ve enflasyonun öncü göstergesi olarak yorumlanır. Endeksteki artış, piyasa koşullarındaki olumlu değişikliklerin göstergesidir ve Kanada doları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"Ivey Kanada Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI) n.s.a.)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
50.0
54.6
Tem 2025
54.6
54.6
Haz 2025
54.6
53.8
May 2025
53.8
52.3
Nis 2025
52.3
55.6
Mar 2025
55.6
53.6
Şub 2025
53.6
46.2
Oca 2025
46.2
44.3
Ara 2024
44.3
49.7
Kas 2024
49.7
52.2
Eki 2024
52.2
54.5
Eyl 2024
54.5
50.3
Ağu 2024
50.3
55.3
Tem 2024
55.3
62.4
Haz 2024
62.4
59.1
May 2024
59.1
65.7
Nis 2024
65.7
63.0
Mar 2024
63.0
56.3
Şub 2024
56.3
54.4
Oca 2024
54.4
43.7
Ara 2023
43.7
53.2
Kas 2023
53.2
51.9
Eki 2023
51.9
54.2
Eyl 2023
54.2
56.8
Ağu 2023
56.8
45.2
Tem 2023
45.2
53.4
Haz 2023
53.4
60.1
May 2023
60.1
55.6
Nis 2023
55.6
65.2
Mar 2023
65.2
50.8
Şub 2023
50.8
54.7
Oca 2023
54.7
40.6
Ara 2022
40.6
51.5
Kas 2022
51.5
51.4
Eki 2022
51.4
55.9
Eyl 2022
55.9
57.1
Ağu 2022
57.1
53.2
Tem 2022
53.2
57.8
Haz 2022
57.8
66.7
May 2022
66.7
68.0
Nis 2022
68.0
68.4
Mar 2022
68.4
62.2
Şub 2022
62.2
57.4
Oca 2022
57.4
51.1
Ara 2021
51.1
61.2
Kas 2021
61.2
61.2
Eki 2021
61.2
64.5
Eyl 2021
64.5
63.8
Ağu 2021
63.8
59.8
Tem 2021
59.8
67.7
12345
