Ekonomik Takvim
Kanada Perakende Satışlar (Aylık) (Canada Retail Sales m/m)
|Orta
|-0.8%
|0.8%
|
1.6%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.2%
|
-0.8%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Kanada Perakende Satışlar (Aylık), söz konusu aydaki perakendeciler tarafından hanehalklarına satılan mal hacminin (parasal olarak) bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Gösterge, farklı tür ve büyüklükteki perakende mağazaların katıldığı ankete dayalı olarak hesaplanır. Hesaplama, büyük süpermarketleri, küçük mağazaları ve perakende e-ticaret mağazalarını içerir. Otomatlar, akaryakıt bayileri ve diğer doğrudan satış yapan kuruluşlar hesaplamaya dahil edilmez. Bazı aylar perakende satışlar açısından en yoğun dönemler olarak kabul edildiğinden, hesaplanan endeks mevsimsellik olarak ayarlanmıştır.
Perakende satış verileri, Kanada'daki tüketici davranışının önemli bir aylık göstergesidir. Aynı zamanda GSYİH'nın önemli bir bileşenidir. Kanada Merkez Bankası, faiz oranı kararını alırken bu göstergeyi dikkate alır. Şirketler, performanslarını izlemek ve yatırım stratejileri hazırlamak için perakende satışlar endeksini kullanır.
Perakende satışlar raporunun yayınlanması Kanada doları fiyatlarını etkileyebilir. Perakende satışların artışındaki yavaşlama, tüketicilerin harcamalarını azalttığını gösterir. Bu, ekonomik aktivitede bir düşüşe yol açabilir ve Kanada doları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Kanada Perakende Satışlar (Aylık) (Canada Retail Sales m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
