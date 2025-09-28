TakvimBölümler

Kanada İstihdam Değişimi (Canada Employment Change)

Ülke:
Kanada
CAD, Kanada doları
Kaynak:
Kanada İstatistikleri (Statistics Canada)
Sektör:
İş Gücü
Orta
-40.8 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
-31.6 K
-65.5 K
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Kanada İstihdam Değişimi, söz konusu aydaki tam zamanlı veya yarı zamanlı işte çalışan kişi sayısının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Yarı zamanlı istihdam hesaplaması, ana işinde veya tek bir işte genellikle haftada 30 saatten az çalışan kişileri içerir, tam zamanlı istihdam hesaplaması ise ana işinde veya tek bir işte genellikle haftada 30 saat ve daha fazla çalışan kişileri kapsar.

Tam zamanlı istihdamı hesaplamaya yönelik veriler, düzenli olarak gerçekleştirilen nüfus anketinin sonuçlarından elde edilir. Anket ülke çağında yapılır. Aşağıdaki kategoriler ankete dahil değildir:

  • ayrılmış bölgelerde (reserve) ve diğer Aborijin yerleşimlerinde yaşayan kişiler
  • Kanada Silahlı Kuvvetlerinin tam zamanlı üyeleri
  • çok düşük nüfus yoğunluğuna sahip son derece uzak bölgelerde yaşayan kişiler

Kanada'da istihdam hesaplamasının bir özelliği, çalışma çağındaki nüfusun 15 yaşın üzerindeki vatandaşları içerdiği diğer gelişmiş ülkelerin çoğunun aksine, anketlere 15 yaşındakilerin dahil edilmesidir.

Sunulan veriler mevsimsellikten olarak ayarlanmıştır.

Gösterge değeri, tam zamanlı istihdam da göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır. Tam zamanlı istihdamdaki artışı, ülke ekonomisinin gelişimi için olumlu bir faktör olarak görülür.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Kanada İstihdam Değişimi (Canada Employment Change)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
-65.5 K
-77.4 K
-40.8 K
Tem 2025
-40.8 K
70.0 K
83.1 K
Haz 2025
83.1 K
-37.5 K
8.8 K
May 2025
8.8 K
42.7 K
7.4 K
Nis 2025
7.4 K
20.2 K
-32.6 K
Mar 2025
-32.6 K
-34.7 K
1.1 K
Şub 2025
1.1 K
25.8 K
76.0 K
Oca 2025
76.0 K
49.3 K
91.0 K
Ara 2024
90.9 K
14.2 K
50.5 K
Kas 2024
50.5 K
13.5 K
14.5 K
Eki 2024
14.5 K
17.8 K
46.7 K
Eyl 2024
46.7 K
8.6 K
22.1 K
Ağu 2024
22.1 K
8.0 K
-2.8 K
Tem 2024
-2.8 K
18.2 K
-1.4 K
Haz 2024
-1.4 K
23.0 K
26.7 K
May 2024
26.7 K
46.1 K
90.4 K
Nis 2024
90.4 K
22.6 K
-2.2 K
Mar 2024
-2.2 K
30.6 K
40.7 K
Şub 2024
40.7 K
33.3 K
37.3 K
Oca 2024
37.3 K
34.7 K
0.1 K
Ara 2023
0.1 K
53.9 K
24.9 K
Kas 2023
24.9 K
-3.8 K
17.5 K
Eki 2023
17.5 K
-4.2 K
63.8 K
Eyl 2023
63.8 K
0.5 K
39.9 K
Ağu 2023
39.9 K
7.2 K
-6.4 K
Tem 2023
-6.4 K
7.1 K
59.9 K
Haz 2023
59.9 K
3.2 K
-17.3 K
May 2023
-17.3 K
1.1 K
41.4 K
Nis 2023
41.4 K
-1.2 K
34.7 K
Mar 2023
34.7 K
-4.2 K
21.8 K
Şub 2023
21.8 K
-9.1 K
150.0 K
Oca 2023
150.0 K
-10.7 K
104.0 K
Ara 2022
104.0 K
-5.2 K
10.1 K
Kas 2022
10.1 K
6.0 K
108.3 K
Eki 2022
108.3 K
20.0 K
21.1 K
Eyl 2022
21.1 K
13.6 K
-39.7 K
Ağu 2022
-39.7 K
-8.8 K
-30.6 K
Tem 2022
-30.6 K
-20.2 K
-43.2 K
Haz 2022
-43.2 K
-11.3 K
39.8 K
May 2022
39.8 K
5.6 K
15.3 K
Nis 2022
15.3 K
10.8 K
72.5 K
Mar 2022
72.5 K
6.5 K
336.6 K
Şub 2022
336.6 K
9.2 K
-200.1 K
Oca 2022
-200.1 K
3.9 K
54.7 K
Ara 2021
54.7 K
-23.5 K
153.7 K
Kas 2021
153.7 K
-22.8 K
31.2 K
Eki 2021
31.2 K
19.3 K
157.1 K
Eyl 2021
157.1 K
37.1 K
90.2 K
Ağu 2021
90.2 K
7.3 K
94.0 K
Tem 2021
94.0 K
-37.3 K
230.7 K
