Kanada Katılım Oranı (Canada Participation Rate)

Ülke:
Kanada
CAD, Kanada doları
Kaynak:
Kanada İstatistikleri (Statistics Canada)
Sektör:
İş Gücü
Düşük 65.1%
65.2%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
65.0%
65.1%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Kanada Katılım Oranı, çalışan veya aktif olarak iş arayan çalışma çağındaki (15 yaş ve üzeri) toplam kişi sayısının, ilgili yaş grubundaki toplam kişi sayısına oranıdır.

Gösterge, ülkenin tüm işgücünün aktif kısmının ölçüsü olarak kabul edilir. Örneğin, birçok kişinin ekonomik durgunluk koşullarında cesareti kırılabilir ve iş aramayı bırakabilir. Bu nedenle bu bireyler ekonomik olarak aktif nüfustan çıkarılır. İstatistikler bu mantığı doğruluyor: durgunluk sırasında ekonomik olarak aktif nüfusun payı belirgin şekilde azalır. Ayrıca ekonomik olarak aktif nüfus içinde öğrenciler, ev hanımları, mahkumlar ve emekliler yer almaz.

Gösterge genellikle işsizlik oranıyla birlikte analiz edilir, çünkü işsiz olarak sınıflandırılan kişiler aktif işgücü piyasasının katılımcıları olmayabilir. Öte yandan, işsiz kişiler gelir sahibi olabilir ve ekonomik süreçlere katılabilir. Bu kategori, birikimlerini harcayan emeklileri veya daha sonra işgücü piyasasına girmek için deneyim kazanmaya çalışan öğrencileri içerebilir.

Ekonomik olarak aktif nüfusun oranı, yalnızca genel olarak ekonominin sağlığı nedeniyle değil, yapısal sosyal değişiklikler nedeniyle azalabilir. Örneğin, doğum oranındaki artış çalışan kadın sayısında azalmaya yol açar.

Katılım oranı ve işsizlik oranının paralel olarak yorumlanması, ekonomideki genel istihdam eğilimlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

"Kanada Katılım Oranı (Canada Participation Rate)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
65.1%
65.3%
65.2%
Tem 2025
65.2%
65.4%
65.4%
Haz 2025
65.4%
65.2%
65.3%
May 2025
65.3%
65.2%
65.3%
Nis 2025
65.3%
65.1%
65.2%
Mar 2025
65.2%
65.3%
65.3%
Şub 2025
65.3%
65.4%
65.5%
Oca 2025
65.5%
65.1%
65.4%
Ara 2024
65.1%
65.4%
65.1%
Kas 2024
65.1%
64.7%
64.8%
Eki 2024
64.8%
64.9%
64.9%
Eyl 2024
64.9%
65.1%
65.1%
Ağu 2024
65.1%
64.9%
65.0%
Tem 2024
65.0%
65.3%
65.3%
Haz 2024
65.3%
65.5%
65.4%
May 2024
65.4%
65.4%
65.4%
Nis 2024
65.4%
65.3%
65.3%
Mar 2024
65.3%
65.3%
65.3%
Şub 2024
65.3%
65.5%
65.3%
Oca 2024
65.3%
65.3%
65.5%
Ara 2023
65.4%
65.2%
65.6%
Kas 2023
65.6%
65.6%
65.6%
Eki 2023
65.6%
65.5%
65.6%
Eyl 2023
65.6%
65.5%
65.5%
Ağu 2023
65.5%
65.6%
65.6%
Tem 2023
65.6%
65.6%
65.7%
Haz 2023
65.7%
65.5%
65.5%
May 2023
65.5%
65.6%
65.6%
Nis 2023
65.6%
65.6%
65.6%
Mar 2023
65.6%
65.7%
65.7%
Şub 2023
65.7%
65.3%
65.7%
Oca 2023
65.7%
64.9%
65.4%
Ara 2022
65.0%
64.8%
64.8%
Kas 2022
64.8%
64.8%
64.9%
Eki 2022
64.9%
64.7%
64.7%
Eyl 2022
64.7%
64.7%
64.8%
Ağu 2022
64.8%
64.8%
64.7%
Tem 2022
64.7%
65.1%
64.9%
Haz 2022
64.9%
65.3%
65.3%
May 2022
65.3%
65.3%
65.3%
Nis 2022
65.3%
65.4%
65.4%
Mar 2022
65.4%
65.2%
65.4%
Şub 2022
65.4%
65.1%
65.0%
Oca 2022
65.0%
65.3%
65.4%
Ara 2021
65.3%
65.3%
65.3%
Kas 2021
65.3%
65.4%
65.3%
Eki 2021
65.3%
65.3%
65.5%
Eyl 2021
65.5%
65.1%
65.1%
Ağu 2021
65.1%
65.2%
65.2%
Tem 2021
65.2%
64.9%
65.2%
