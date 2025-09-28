Kanada Katılım Oranı, çalışan veya aktif olarak iş arayan çalışma çağındaki (15 yaş ve üzeri) toplam kişi sayısının, ilgili yaş grubundaki toplam kişi sayısına oranıdır.

Gösterge, ülkenin tüm işgücünün aktif kısmının ölçüsü olarak kabul edilir. Örneğin, birçok kişinin ekonomik durgunluk koşullarında cesareti kırılabilir ve iş aramayı bırakabilir. Bu nedenle bu bireyler ekonomik olarak aktif nüfustan çıkarılır. İstatistikler bu mantığı doğruluyor: durgunluk sırasında ekonomik olarak aktif nüfusun payı belirgin şekilde azalır. Ayrıca ekonomik olarak aktif nüfus içinde öğrenciler, ev hanımları, mahkumlar ve emekliler yer almaz.

Gösterge genellikle işsizlik oranıyla birlikte analiz edilir, çünkü işsiz olarak sınıflandırılan kişiler aktif işgücü piyasasının katılımcıları olmayabilir. Öte yandan, işsiz kişiler gelir sahibi olabilir ve ekonomik süreçlere katılabilir. Bu kategori, birikimlerini harcayan emeklileri veya daha sonra işgücü piyasasına girmek için deneyim kazanmaya çalışan öğrencileri içerebilir.

Ekonomik olarak aktif nüfusun oranı, yalnızca genel olarak ekonominin sağlığı nedeniyle değil, yapısal sosyal değişiklikler nedeniyle azalabilir. Örneğin, doğum oranındaki artış çalışan kadın sayısında azalmaya yol açar.

Katılım oranı ve işsizlik oranının paralel olarak yorumlanması, ekonomideki genel istihdam eğilimlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Son değerler: