Kanada Cari Hesap, net ticaret dengesini (ihraç edilen ve ithal edilen mal ve hizmetler arasındaki fark), ülke sakinlerinin net faktör gelirini (faiz, temettü vb.) ve ülke sakinlerine yapılan net transfer ödemelerini (örn. yabancı bağışlar) yansıtır.

Diğer bir deyişle, cari hesap, Kanada sakinleri ile yerleşik olmayanlar arasındaki mallar, hizmetler, birincil (yatırım) ve ikincil (para transferi) gelirlerle ilgili işlemlerden oluşur.

Değer üç ana bileşeni içerir: mal ve hizmetler, gelir (ücretler ve yatırımlardan elde edilen kazançlar) ve cari transferler. Mal ve hizmetler dengesi ihracat ve ithalatı içerir. Gelir dengesi, ülke sakinleri ve yerleşik olmayanlar arasındaki ücret ve yatırım geliri transferlerini içerir. Cari transferler, yukarıda belirtilen iki bilanço kalemi ile ilgili olmayan fonların ülke sakinleri ve yerleşik olmayanlar arasındaki transferlerini içerir: örneğin, bağış, yardım, özel para transferleri, emekli maaşları, nafaka, vb.

Cari hesap dengesinin pozitif olması, ülkenin dünyanın geri kalanına net borç veren olduğunu, negatif olması ise ülkenin dünyanın geri kalanından net borç alan olduğunu gösterir.

Göstergenin Kanada doları fiyatları üzerindeki etkisi, mevcut ekonomik koşullara bağlı olarak değişebilir. Cari hesabın artışı çoğu zaman Kanada doları fiyatları için olumlu olarak görülür.

