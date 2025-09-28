Ekonomik Takvim
CMHC Kanada Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları (CMHC Canada Housing Starts)
|Orta
|245.791 K
|255.491 K
|
293.537 K
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|253.325 K
|
245.791 K
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Kanada İpotek ve Konut Kurumu (CMHC) Kanada Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları, söz konusu ayda başlayan yeni konut projelerinin sayısını yansıtır. Gösterge, bankacılık (konut kredileri), inşaat sektörü vb. dahil olmak üzere konut piyasasındaki ve ilgili sektörlerdeki faaliyeti karakterize eder.
Gösterge, Kanada İpotek ve Konut Kurumu tarafından hesaplanır. Veritabanında 14.000'den fazla konut birimi bulunmaktadır.
İnşaat, hava koşullarına, bölgedeki coğrafi konuma ve yılın zamanına büyük ölçüde bağlı olduğundan, yeni konut inşaatı başlangıçları verileri nadiren mutlak terimlerle yorumlanır. Bu nedenle analistler, kural olarak, göstergedeki değişimi birkaç ay boyunca değerlendirirler. Ekonomistler, göstergeyi yorumlarken aşağıdaki referans noktalarına özellikle dikkat ederler:
- yeni konut talebindeki artış, nüfus refahının artışını işaret eder
- yeni konut inşaatlarındaki artış, inşaat sektöründe istihdam artışına yol açar
- yeni konutlara olan talebin artması, yeni konut alan kimselerin ihtiyaç duyduğu yeni mobilya, ev aletleri vb. gibi diğer ürünlere olan talebin artmasına neden olabilir. Bu, tüketici aktivitesini teşvik edebilir ve fiyat endekslerini etkileyebilir
- göstergedeki artış emlak piyasasında artışa yol açabilir
Yukarıdaki noktalar dikkate alındığında, yeni konut inşaatı başlangıçları sayısında artış olması Kanada doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"CMHC Kanada Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları (CMHC Canada Housing Starts)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
