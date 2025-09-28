TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

CMHC Kanada Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları (CMHC Canada Housing Starts)

Ülke:
Kanada
CAD, Kanada doları
Kaynak:
Kanada İpotek ve Konut Şirketi (Canada Mortgage and Housing Corporation)
Sektör:
Konut
Orta 245.791 K 255.491 K
293.537 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
253.325 K
245.791 K
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Kanada İpotek ve Konut Kurumu (CMHC) Kanada Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları, söz konusu ayda başlayan yeni konut projelerinin sayısını yansıtır. Gösterge, bankacılık (konut kredileri), inşaat sektörü vb. dahil olmak üzere konut piyasasındaki ve ilgili sektörlerdeki faaliyeti karakterize eder.

Gösterge, Kanada İpotek ve Konut Kurumu tarafından hesaplanır. Veritabanında 14.000'den fazla konut birimi bulunmaktadır.

İnşaat, hava koşullarına, bölgedeki coğrafi konuma ve yılın zamanına büyük ölçüde bağlı olduğundan, yeni konut inşaatı başlangıçları verileri nadiren mutlak terimlerle yorumlanır. Bu nedenle analistler, kural olarak, göstergedeki değişimi birkaç ay boyunca değerlendirirler. Ekonomistler, göstergeyi yorumlarken aşağıdaki referans noktalarına özellikle dikkat ederler:

  • yeni konut talebindeki artış, nüfus refahının artışını işaret eder
  • yeni konut inşaatlarındaki artış, inşaat sektöründe istihdam artışına yol açar
  • yeni konutlara olan talebin artması, yeni konut alan kimselerin ihtiyaç duyduğu yeni mobilya, ev aletleri vb. gibi diğer ürünlere olan talebin artmasına neden olabilir. Bu, tüketici aktivitesini teşvik edebilir ve fiyat endekslerini etkileyebilir
  • göstergedeki artış emlak piyasasında artışa yol açabilir

Yukarıdaki noktalar dikkate alındığında, yeni konut inşaatı başlangıçları sayısında artış olması Kanada doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"CMHC Kanada Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları (CMHC Canada Housing Starts)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
245.791 K
255.491 K
293.537 K
Tem 2025
294.085 K
250.043 K
283.523 K
Haz 2025
283.734 K
244.771 K
282.705 K
May 2025
279.510 K
248.538 K
280.181 K
Nis 2025
278.606 K
240.798 K
214.205 K
Mar 2025
214.155 K
245.482 K
221.405 K
Şub 2025
229.030 K
246.585 K
239.322 K
Oca 2025
239.739 K
246.419 K
232.492 K
Ara 2024
231.468 K
246.992 K
267.140 K
Kas 2024
262.443 K
245.952 K
242.207 K
Eki 2024
240.761 K
247.213 K
223.391 K
Eyl 2024
223.808 K
238.954 K
213.012 K
Ağu 2024
217.405 K
258.596 K
279.804 K
Tem 2024
279.509 K
249.117 K
241.643 K
Haz 2024
241.672 K
248.939 K
264.929 K
May 2024
264.506 K
248.447 K
241.111 K
Nis 2024
240.229 K
247.478 K
242.267 K
Mar 2024
242.195 K
238.914 K
260.047 K
Şub 2024
253.468 K
236.401 K
223.176 K
Oca 2024
223.589 K
231.075 K
248.968 K
Ara 2023
249.255 K
196.520 K
210.918 K
Kas 2023
212.624 K
273.279 K
272.264 K
Eki 2023
274.681 K
262.264 K
270.669 K
Eyl 2023
270.466 K
254.293 K
250.383 K
Ağu 2023
252.787 K
268.631 K
255.232 K
Tem 2023
254.966 K
242.695 K
283.498 K
Haz 2023
281.373 K
231.960 K
200.018 K
May 2023
202.494 K
228.937 K
261.357 K
Nis 2023
261.559 K
228.937 K
213.780 K
Mar 2023
213.865 K
229.973 K
240.927 K
Şub 2023
243.959 K
232.033 K
216.514 K
Oca 2023
215.365 K
256.785 K
248.296 K
Ara 2022
248.625 K
266.211 K
263.022 K
Kas 2022
264.159 K
292.180 K
264.581 K
Eki 2022
267.055 K
297.384 K
298.811 K
Eyl 2022
299.589 K
292.474 K
270.397 K
Ağu 2022
267.443 K
291.472 K
275.158 K
Tem 2022
275.329 K
282.444 K
272.381 K
Haz 2022
273.841 K
261.333 K
282.188 K
May 2022
287.257 K
243.012 K
265.734 K
Nis 2022
267.330 K
229.960 K
248.389 K
Mar 2022
246.243 K
226.839 K
250.246 K
Şub 2022
247.256 K
226.837 K
229.185 K
Oca 2022
230.754 K
238.695 K
238.405 K
Ara 2021
236.106 K
253.687 K
303.813 K
Kas 2021
301.279 K
241.659 K
238.366 K
Eki 2021
236.554 K
256.864 K
249.922 K
Eyl 2021
251.151 K
269.892 K
262.754 K
Ağu 2021
260.239 K
279.266 K
270.744 K
Tem 2021
272.176 K
284.339 K
281.200 K
12345
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod