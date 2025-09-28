TakvimBölümler

Kanada Tam Zamanlı İstihdam Değişimi (Canada Full-Time Employment Change)

Kanada
CAD, Kanada doları
Kanada İstatistikleri (Statistics Canada)
İş Gücü
Düşük -6.0 K
-51.0 K
-6.0 K
Kanada Tam Zamanlı İstihdam Değişimi, söz konusu aydaki tam zamanlı işte çalışan kişi sayısının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Tam zamanlı istihdam hesaplaması, ana işinde veya tek bir işte genellikle haftada 30 saat ve daha fazla çalışan kişileri içerir.

Tam zamanlı istihdamı hesaplamaya yönelik veriler, düzenli olarak gerçekleştirilen nüfus anketinin sonuçlarından elde edilir. Anket ülke çağında yapılır. Aşağıdaki kategoriler ankete dahil değildir:

  • ayrılmış bölgelerde (reserve) ve diğer Aborijin yerleşimlerinde yaşayan kişiler
  • Kanada Silahlı Kuvvetlerinin tam zamanlı üyeleri
  • çok düşük nüfus yoğunluğuna sahip son derece uzak bölgelerde yaşayan kişiler

Kanada'da istihdam hesaplamasının bir özelliği, çalışma çağındaki nüfusun 15 yaşın üzerindeki vatandaşları içerdiği diğer gelişmiş ülkelerin çoğunun aksine, anketlere 15 yaşındakilerin dahil edilmesidir.

Sunulan veriler mevsimsellikten olarak ayarlanmıştır.

Gösterge değeri, tam zamanlı istihdam da göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır. Tam zamanlı istihdamdaki artışı, ülke ekonomisinin gelişimi için olumlu bir faktör olarak görülür.

Son değerler:

açıklanan veri

"Kanada Tam Zamanlı İstihdam Değişimi (Canada Full-Time Employment Change)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
-6.0 K
-51.0 K
Tem 2025
-51.0 K
13.5 K
Haz 2025
13.5 K
57.7 K
May 2025
57.7 K
31.5 K
Nis 2025
31.5 K
-62.0 K
Mar 2025
-62.0 K
-19.7 K
Şub 2025
-19.7 K
35.2 K
Oca 2025
35.2 K
59.1 K
Ara 2024
57.5 K
54.2 K
Kas 2024
54.2 K
25.6 K
Eki 2024
25.6 K
112.0 K
Eyl 2024
112.0 K
-43.6 K
Ağu 2024
-43.6 K
61.6 K
Tem 2024
61.6 K
-3.4 K
Haz 2024
-3.4 K
-35.6 K
May 2024
-35.6 K
40.1 K
Nis 2024
40.1 K
-0.7 K
Mar 2024
-0.7 K
70.6 K
Şub 2024
70.6 K
-11.6 K
Oca 2024
-11.6 K
-23.5 K
Ara 2023
-23.5 K
59.6 K
Kas 2023
59.6 K
-3.3 K
Eki 2023
-3.3 K
15.8 K
Eyl 2023
15.8 K
32.2 K
Ağu 2023
32.2 K
1.7 K
Tem 2023
1.7 K
109.6 K
Haz 2023
109.6 K
-32.7 K
May 2023
-32.7 K
-6.2 K
Nis 2023
-6.2 K
18.8 K
Mar 2023
18.8 K
31.1 K
Şub 2023
31.1 K
121.1 K
Oca 2023
121.1 K
84.5 K
Ara 2022
84.5 K
50.7 K
Kas 2022
50.7 K
119.3 K
Eki 2022
119.3 K
5.7 K
Eyl 2022
5.7 K
-77.2 K
Ağu 2022
-77.2 K
-13.1 K
Tem 2022
-13.1 K
-4.0 K
Haz 2022
-4.0 K
135.4 K
May 2022
135.4 K
-31.6 K
Nis 2022
-31.6 K
92.7 K
Mar 2022
92.7 K
121.5 K
Şub 2022
121.5 K
-82.7 K
Oca 2022
-82.7 K
122.5 K
Ara 2021
122.5 K
79.9 K
Kas 2021
79.9 K
36.4 K
Eki 2021
36.4 K
193.6 K
Eyl 2021
193.6 K
68.5 K
Ağu 2021
68.5 K
83.0 K
Tem 2021
83.0 K
-33.2 K
