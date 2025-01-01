- Create
- OnEvent
- ColorBackground
- ColorBorder
- BorderType
- VScrolled
- HScrolled
- CreateBack
- CreateScrollV
- CreateScrollH
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnHScrollShow
- OnHScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnScrollLineLeft
- OnScrollLineRight
- Rebound
CWndClient
CWndClient, "Kullanıcı alanı" karmaşık kontrolünün bir sınıfıdır. Kaydırma çubuğu alanı oluşturmak için bir temel sınıftır.
Açıklama
CWndClient sınıfı, kaydırma çubukları içeren kullanıcı alanı oluşturmak için fonksiyonlar içerir.
Bildirim
|
class CWndClient : public CWndContainer
Başlık
|
#include <Controls\WndClient.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CWndClient
İlk nesil
Sınıf Yöntemleri
|
Oluştur
|
|
Kontrolü oluşturur
|
Çizelge olay işleyicisi
|
|
Tüm çizelge olayları için olay işleyicisi
|
Özellikler
|
|
Arka plan rengini ayarlar
|
Kenarlık rengini ayarlar
|
Kenarlık tipini ayarlar
|
Ayarlar
|
|
Dikey kaydırma çubuğunun kullanım durumunu gösteren bayrağı alır/ayarlar
|
Yatay kaydırma çubuğunun kullanım durumunu gösteren bayrağı alır/ayarlar
|
Bağımlı kontroller
|
|
Kaydırma çubuğu için arka-plan oluşturur
|
Dikey kaydırma çubuğu oluşturur
|
Yatay kaydırma çubuğu oluşturur
|
İçsel olay işleyicileri
|
|
"Resize" (boyutlandırma) olayının işleyicisi
|
Bağımlı kontroller için olay işleyicileri
|
|
VScroll bağımlı kontrolünün "OnVScrollShow" (kaydırma çubuğunu göster) olayı için sanal olay işleyici
|
VScroll bağımlı kontrolünün "OnVScrollHide" (kaydırma çubuğunu gizle) olayı için sanal olay işleyici
|
HScroll bağımlı kontrolünün "Show" (göster) olayı için sanal olay işleyici
|
"HScroll bağımlı kontrolünün "Hide" (gizle) olayı için sanal olay işleyici
|
VScroll bağımlı kontrolünün "ScrollLineDown" (aşağı kaydırma) olayı için sanal olay işleyici
|
VScroll bağımlı kontrolünün "ScrollLineUp" (yukarı kaydırma) olayı için sanal olay işleyici
|
VScroll bağımlı kontrolünün "ScrollLineLeft" (sola kaydırma) olayı için sanal olay işleyici
|
VScroll bağımlı kontrolünün "ScrollLineRight" (sağa kaydırma) olayı için sanal olay işleyici
|
Boyutlandırma
|
|
CRect sınıfını kullanarak kontrol için yeni koordinatlar ayarlar
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
|
Sınıftan türetilen yöntemler CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Sınıftan türetilen yöntemler CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Enable, Disable, Hide, Save, Load