CWndClient

CWndClient, "Kullanıcı alanı" karmaşık kontrolünün bir sınıfıdır. Kaydırma çubuğu alanı oluşturmak için bir temel sınıftır.

Açıklama

CWndClient sınıfı, kaydırma çubukları içeren kullanıcı alanı oluşturmak için fonksiyonlar içerir.

Bildirim

class CWndClient : public CWndContainer

Başlık

#include <Controls\WndClient.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject CWnd CWndContainer CWndClient İlk nesil CCheckGroup, CListView, CRadioGroup

Sınıf Yöntemleri

Oluştur Create Kontrolü oluşturur Çizelge olay işleyicisi OnEvent Tüm çizelge olayları için olay işleyicisi Özellikler ColorBackground Arka plan rengini ayarlar ColorBorder Kenarlık rengini ayarlar BorderType Kenarlık tipini ayarlar Ayarlar VScrolled Dikey kaydırma çubuğunun kullanım durumunu gösteren bayrağı alır/ayarlar HScrolled Yatay kaydırma çubuğunun kullanım durumunu gösteren bayrağı alır/ayarlar Bağımlı kontroller CreateBack Kaydırma çubuğu için arka-plan oluşturur CreateScrollV Dikey kaydırma çubuğu oluşturur CreateScrollH Yatay kaydırma çubuğu oluşturur İçsel olay işleyicileri OnResize "Resize" (boyutlandırma) olayının işleyicisi Bağımlı kontroller için olay işleyicileri OnVScrollShow VScroll bağımlı kontrolünün "OnVScrollShow" (kaydırma çubuğunu göster) olayı için sanal olay işleyici OnVScrollHide VScroll bağımlı kontrolünün "OnVScrollHide" (kaydırma çubuğunu gizle) olayı için sanal olay işleyici OnHScrollShow HScroll bağımlı kontrolünün "Show" (göster) olayı için sanal olay işleyici OnHScrollHide "HScroll bağımlı kontrolünün "Hide" (gizle) olayı için sanal olay işleyici OnScrollLineDown VScroll bağımlı kontrolünün "ScrollLineDown" (aşağı kaydırma) olayı için sanal olay işleyici OnScrollLineUp VScroll bağımlı kontrolünün "ScrollLineUp" (yukarı kaydırma) olayı için sanal olay işleyici OnScrollLineLeft VScroll bağımlı kontrolünün "ScrollLineLeft" (sola kaydırma) olayı için sanal olay işleyici OnScrollLineRight VScroll bağımlı kontrolünün "ScrollLineRight" (sağa kaydırma) olayı için sanal olay işleyici Boyutlandırma Rebound CRect sınıfını kullanarak kontrol için yeni koordinatlar ayarlar