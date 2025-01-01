DokümantasyonBölümler
CWndClient, "Kullanıcı alanı" karmaşık kontrolünün bir sınıfıdır. Kaydırma çubuğu alanı oluşturmak için bir temel sınıftır.

Açıklama

CWndClient sınıfı, kaydırma çubukları içeren kullanıcı alanı oluşturmak için fonksiyonlar içerir.

Bildirim

   class CWndClient : public CWndContainer

Başlık

   #include <Controls\WndClient.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CWndClient

İlk nesil

CCheckGroup, CListView, CRadioGroup

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

Kontrolü oluşturur

Çizelge olay işleyicisi

 

OnEvent

Tüm çizelge olayları için olay işleyicisi

Özellikler

 

ColorBackground

Arka plan rengini ayarlar

ColorBorder

Kenarlık rengini ayarlar

BorderType

Kenarlık tipini ayarlar

Ayarlar

 

VScrolled

Dikey kaydırma çubuğunun kullanım durumunu gösteren bayrağı alır/ayarlar

HScrolled

Yatay kaydırma çubuğunun kullanım durumunu gösteren bayrağı alır/ayarlar

Bağımlı kontroller

 

CreateBack

Kaydırma çubuğu için arka-plan oluşturur

CreateScrollV

Dikey kaydırma çubuğu oluşturur

CreateScrollH

Yatay kaydırma çubuğu oluşturur

İçsel olay işleyicileri

 

OnResize

"Resize" (boyutlandırma) olayının işleyicisi

Bağımlı kontroller için olay işleyicileri

 

OnVScrollShow

VScroll bağımlı kontrolünün "OnVScrollShow" (kaydırma çubuğunu göster) olayı için sanal olay işleyici

OnVScrollHide

VScroll bağımlı kontrolünün "OnVScrollHide" (kaydırma çubuğunu gizle) olayı için sanal olay işleyici

OnHScrollShow

HScroll bağımlı kontrolünün "Show" (göster) olayı için sanal olay işleyici

OnHScrollHide

"HScroll bağımlı kontrolünün "Hide" (gizle) olayı için sanal olay işleyici

OnScrollLineDown

VScroll bağımlı kontrolünün "ScrollLineDown" (aşağı kaydırma) olayı için sanal olay işleyici

OnScrollLineUp

VScroll bağımlı kontrolünün "ScrollLineUp" (yukarı kaydırma) olayı için sanal olay işleyici

OnScrollLineLeft

VScroll bağımlı kontrolünün "ScrollLineLeft" (sola kaydırma) olayı için sanal olay işleyici

OnScrollLineRight

VScroll bağımlı kontrolünün "ScrollLineRight" (sağa kaydırma) olayı için sanal olay işleyici

Boyutlandırma

 

Rebound

CRect sınıfını kullanarak kontrol için yeni koordinatlar ayarlar

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Sınıftan türetilen yöntemler CWndContainer

Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Enable, Disable, Hide, Save, Load

 