OnScrollLineUp

Kontrolün "ScrollLineUp" (yukarı kaydır) olayı için sanal olay işleyici.

virtual bool  OnScrollLineUp()

Dönüş değeri

Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Temel sınıf yöntemi hiçbir şey yapmaz ve her zaman 'true' dönüşü yapar.

OnScrollLineDown
OnScrollLineLeft