OnHScrollShow

Kontrolün "HScrollShow" (yatay kaydıma çubuğunu göster) olayı için sanal olay işleyici.

virtual bool  OnHScrollShow()

Dönüş değeri

Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Temel sınıf yöntemi hiçbir şey yapmaz ve her zaman 'true' dönüşü yapar.

OnVScrollHide
OnHScrollHide