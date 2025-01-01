문서화섹션
CWndClient

CWndClient는 (종속 제어가 있는) "클라이언트 영역" 복합 제어의 한 클래스입니다. 스크롤 막대 영역을 만들기 위한 기본 클래스입니다.

Description

CWndClient는 스크롤 막대를 사용하여 클라이언트 영역을 만드는 기능을 구현합니다.

Declaration

   class CWndClient : public CWndContainer

Title

   #include <Controls\WndClient.mqh>

상속 계층

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CWndClient

직계 종속

CCheckGroup, CListView, CRadioGroup

그룹별 클래스 메서드

Create

 

Create

컨트롤 생성

차트 이벤트 핸들러

 

OnEvent

모든 차트 이벤트의 이벤트 핸들러

Properties

 

ColorBackground

배경색을 설정합니다

ColorBorder

테두리 색을 설정합니다

BorderType

테두리 유형을 설정합니다

Settings

 

VScrolled

수직 스크롤 막대가 사용됨을 나타내는 플래그를 가져오거나 설정합니다

HScrolled

수평 스크롤 막대가 사용됨을 나타내는 플래그를 가져오거나 설정합니다

종속 제어

 

CreateBack

스크롤 막대의 배경을 생성합니다

CreateScrollV

수직 스크롤 막대를 생성합니다

CreateScrollH

수평 스크롤 막대를 생성합니다

내부 이벤트 핸들러

 

OnResize

"Resize" 내부 이벤트 핸들러

종속 컨트롤 이벤트 핸들러

 

OnVScrollShow

VScroll 종속 컨트롤의 "Show" 내부 이벤트 핸들러(가상)

OnVScrollHide

VScroll 종속 컨트롤의 "Hide" 내부 이벤트 핸들러(가상)

OnHScrollShow

HScroll 종속 컨트롤의 "Show" 내부 이벤트 핸들러(가상)

OnHScrollHide

HScroll 종속 컨트롤의 "Hide" 내부 이벤트 핸들러(가상)

OnScrollLineDown

VScroll 종속 컨트롤의 "ScrollLineDown" 내부 이벤트 핸들러(가상)

OnScrollLineUp

VScroll 종속 컨트롤의 "ScrollLineUp" 내부 이벤트 핸들러(가상)

OnScrollLineLeft

HScroll 종속 컨트롤의 "ScrollLineLeft" 내부 이벤트 핸들러(가상)

OnScrollLineRight

HScroll 종속 컨트롤의 "ScrollLineRight" 내부 이벤트 핸들러(가상)

Resize

 

Rebound

CRect 클래스 좌표를 사용하여 컨트롤의 새 매개변수를 설정합니다

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

클래스 CWnd에서 상속된 메서드

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

클래스 CWndContainer에서 상속된 메서드

Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Enable, Disable, Hide, Save, Load

 