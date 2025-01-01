CWndClient

CWndClient는 (종속 제어가 있는) "클라이언트 영역" 복합 제어의 한 클래스입니다. 스크롤 막대 영역을 만들기 위한 기본 클래스입니다.

Description

CWndClient는 스크롤 막대를 사용하여 클라이언트 영역을 만드는 기능을 구현합니다.

Declaration

class CWndClient : public CWndContainer

Title

#include <Controls\WndClient.mqh>

상속 계층 CObject CWnd CWndContainer CWndClient 직계 종속 CCheckGroup, CListView, CRadioGroup

그룹별 클래스 메서드

Create Create 컨트롤 생성 차트 이벤트 핸들러 OnEvent 모든 차트 이벤트의 이벤트 핸들러 Properties ColorBackground 배경색을 설정합니다 ColorBorder 테두리 색을 설정합니다 BorderType 테두리 유형을 설정합니다 Settings VScrolled 수직 스크롤 막대가 사용됨을 나타내는 플래그를 가져오거나 설정합니다 HScrolled 수평 스크롤 막대가 사용됨을 나타내는 플래그를 가져오거나 설정합니다 종속 제어 CreateBack 스크롤 막대의 배경을 생성합니다 CreateScrollV 수직 스크롤 막대를 생성합니다 CreateScrollH 수평 스크롤 막대를 생성합니다 내부 이벤트 핸들러 OnResize "Resize" 내부 이벤트 핸들러 종속 컨트롤 이벤트 핸들러 OnVScrollShow VScroll 종속 컨트롤의 "Show" 내부 이벤트 핸들러(가상) OnVScrollHide VScroll 종속 컨트롤의 "Hide" 내부 이벤트 핸들러(가상) OnHScrollShow HScroll 종속 컨트롤의 "Show" 내부 이벤트 핸들러(가상) OnHScrollHide HScroll 종속 컨트롤의 "Hide" 내부 이벤트 핸들러(가상) OnScrollLineDown VScroll 종속 컨트롤의 "ScrollLineDown" 내부 이벤트 핸들러(가상) OnScrollLineUp VScroll 종속 컨트롤의 "ScrollLineUp" 내부 이벤트 핸들러(가상) OnScrollLineLeft HScroll 종속 컨트롤의 "ScrollLineLeft" 내부 이벤트 핸들러(가상) OnScrollLineRight HScroll 종속 컨트롤의 "ScrollLineRight" 내부 이벤트 핸들러(가상) Resize Rebound CRect 클래스 좌표를 사용하여 컨트롤의 새 매개변수를 설정합니다