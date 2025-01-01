- Create
- OnEvent
- ColorBackground
- ColorBorder
- BorderType
- VScrolled
- HScrolled
- CreateBack
- CreateScrollV
- CreateScrollH
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnHScrollShow
- OnHScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnScrollLineLeft
- OnScrollLineRight
- Rebound
CWndClient
CWndClient는 (종속 제어가 있는) "클라이언트 영역" 복합 제어의 한 클래스입니다. 스크롤 막대 영역을 만들기 위한 기본 클래스입니다.
Description
CWndClient는 스크롤 막대를 사용하여 클라이언트 영역을 만드는 기능을 구현합니다.
Declaration
|
class CWndClient : public CWndContainer
Title
|
#include <Controls\WndClient.mqh>
|
상속 계층
CWndClient
직계 종속
그룹별 클래스 메서드
|
Create
|
|
컨트롤 생성
|
차트 이벤트 핸들러
|
|
모든 차트 이벤트의 이벤트 핸들러
|
Properties
|
|
배경색을 설정합니다
|
테두리 색을 설정합니다
|
테두리 유형을 설정합니다
|
Settings
|
|
수직 스크롤 막대가 사용됨을 나타내는 플래그를 가져오거나 설정합니다
|
수평 스크롤 막대가 사용됨을 나타내는 플래그를 가져오거나 설정합니다
|
종속 제어
|
|
스크롤 막대의 배경을 생성합니다
|
수직 스크롤 막대를 생성합니다
|
수평 스크롤 막대를 생성합니다
|
내부 이벤트 핸들러
|
|
"Resize" 내부 이벤트 핸들러
|
종속 컨트롤 이벤트 핸들러
|
|
VScroll 종속 컨트롤의 "Show" 내부 이벤트 핸들러(가상)
|
VScroll 종속 컨트롤의 "Hide" 내부 이벤트 핸들러(가상)
|
HScroll 종속 컨트롤의 "Show" 내부 이벤트 핸들러(가상)
|
HScroll 종속 컨트롤의 "Hide" 내부 이벤트 핸들러(가상)
|
VScroll 종속 컨트롤의 "ScrollLineDown" 내부 이벤트 핸들러(가상)
|
VScroll 종속 컨트롤의 "ScrollLineUp" 내부 이벤트 핸들러(가상)
|
HScroll 종속 컨트롤의 "ScrollLineLeft" 내부 이벤트 핸들러(가상)
|
HScroll 종속 컨트롤의 "ScrollLineRight" 내부 이벤트 핸들러(가상)
|
Resize
|
|
CRect 클래스 좌표를 사용하여 컨트롤의 새 매개변수를 설정합니다
|
클래스 CObject에서 상속된 메서드
|
클래스 CWnd에서 상속된 메서드
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
클래스 CWndContainer에서 상속된 메서드
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Enable, Disable, Hide, Save, Load