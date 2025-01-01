- Create
- OnEvent
- ColorBackground
- ColorBorder
- BorderType
- VScrolled
- HScrolled
- CreateBack
- CreateScrollV
- CreateScrollH
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnHScrollShow
- OnHScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnScrollLineLeft
- OnScrollLineRight
- Rebound
CWndClient
CWndClient は 「Cient area」の（依存コントロールを含む）複雑なコントロールのクラスです。これは、スクロールバー領域作成の基本クラスです。
説明
CWndClient はスクロールバー付きのクライアント領域の作成を実装します。
宣言
|
class CWndClient : public CWndContainer
タイトル
|
#include <Controls\WndClient.mqh>
|
継承階層
CWndClient
直接子孫
クラスメソッド
|
Create
|
|
コントロールの作成
|
チャートイベントハンドラ
|
|
全てのチャートイベントのハンドラ
|
プロパティ
|
|
背景色を設定します。
|
境界色を設定します。
|
境界線の種類を設定します。
|
設定
|
|
垂直方向のスクロールバーの使用を示すフラグを取得/設定します。
|
水平方向のスクロールバーの使用を示すフラグを取得/設定します。
|
依存コントロール
|
|
スクロールバーの背景を作成します。
|
垂直方向のスクロールバーを作成します。
|
水平方向のスクロールバーを作成します。
|
内部イベントハンドラ
|
|
「Resize」イベントハンドラ
|
依存コントロールのイベントハンドラ
|
|
VScroll 依存コントロールの「Show」イベントハンドラ（仮想）
|
VScroll 依存コントロールの「Hide」イベントハンドラ（仮想）
|
HScroll 依存コントロールの「Show」イベントハンドラ（仮想）
|
HScroll 依存コントロールの「Hide」イベントハンドラ（仮想）
|
VScroll 依存コントロールの「ScrollLineDown」イベントハンドラ（仮想）
|
VScroll 依存コントロールの「ScrollLineUp」イベントハンドラ（仮想）
|
HScroll 依存コントロールの「ScrollLineLeft」イベントハンドラ（仮想）
|
HScroll 依存コントロールの「ScrollLineRight」イベントハンドラ（仮想）
|
Resize
|
|
CRect クラスの座標を使用してコントロールの新しい座標を設定します。
|
クラスから継承されたメソッド CObject
|
クラスから継承されたメソッド CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
クラスから継承されたメソッド CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Enable, Disable, Hide, Save, Load