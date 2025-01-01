ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndClient 

CWndClient

CWndClient は 「Cient area」の（依存コントロールを含む）複雑なコントロールのクラスです。これは、スクロールバー領域作成の基本クラスです。

説明

CWndClient はスクロールバー付きのクライアント領域の作成を実装します。

宣言

  class CWndClient : public CWndContainer

タイトル

  #include <Controls\WndClient.mqh>

継承階層

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CWndClient

直接子孫

CCheckGroup, CListView, CRadioGroup

クラスメソッド

Create

 

Create

コントロールの作成

チャートイベントハンドラ

 

OnEvent

全てのチャートイベントのハンドラ

プロパティ

 

ColorBackground

背景色を設定します。

ColorBorder

境界色を設定します。

BorderType

境界線の種類を設定します。

設定

 

VScrolled

垂直方向のスクロールバーの使用を示すフラグを取得/設定します。

HScrolled

水平方向のスクロールバーの使用を示すフラグを取得/設定します。

依存コントロール

 

CreateBack

スクロールバーの背景を作成します。

CreateScrollV

垂直方向のスクロールバーを作成します。

CreateScrollH

水平方向のスクロールバーを作成します。

内部イベントハンドラ

 

OnResize

「Resize」イベントハンドラ

依存コントロールのイベントハンドラ

 

OnVScrollShow

VScroll 依存コントロールの「Show」イベントハンドラ（仮想）

OnVScrollHide

VScroll 依存コントロールの「Hide」イベントハンドラ（仮想）

OnHScrollShow

HScroll 依存コントロールの「Show」イベントハンドラ（仮想）

OnHScrollHide

HScroll 依存コントロールの「Hide」イベントハンドラ（仮想）

OnScrollLineDown

VScroll 依存コントロールの「ScrollLineDown」イベントハンドラ（仮想）

OnScrollLineUp

VScroll 依存コントロールの「ScrollLineUp」イベントハンドラ（仮想）

OnScrollLineLeft

HScroll 依存コントロールの「ScrollLineLeft」イベントハンドラ（仮想）

OnScrollLineRight

HScroll 依存コントロールの「ScrollLineRight」イベントハンドラ（仮想）

Resize

 

Rebound

CRect クラスの座標を使用してコントロールの新しい座標を設定します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

クラスから継承されたメソッド CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

クラスから継承されたメソッド CWndContainer

Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Enable, Disable, Hide, Save, Load

 