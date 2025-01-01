DocumentaciónSecciones
CWndClient

CWndClient es una clase del control complejo "Área cliente" (con controles dependientes). Es la clase base para la creación de barras de desplazamiento.

Descripción

CWndClient implementa la funcionalidad para crear áreas cliente con barras de desplazamiento.

Declaración

   class CWndClient : public CWndContainer

Título

   #include <Controls\WndClient.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CWndClient

Descendientes directos

CCheckGroup, CListView, CRadioGroup

Métodos de la clase

Creación

 

Create

Crea el control

Manejador de evento gráfico

 

OnEvent

Manejador de todos los eventos gráficos

Propiedades

 

ColorBackground

Establece el color de fondo

ColorBorder

Establece el color del borde

BorderType

Establece el tipo de borde

Configuraciones

 

VScrolled

Obtiene/Establece la bandera que indica el uso de la barra de desplazamiento vertical

HScrolled

Obtiene/Establece la bandera que indica el uso de la barra de desplazamiento horizontal

Controles dependientes

 

CreateBack

Crea el fondo de la barra de desplazamiento

CreateScrollV

Crea la barra de desplazamiento vertical

CreateScrollH

Crea la barra de desplazamiento horizontal

Manejadores de evento internos

 

OnResize

Manejador de evento "Cambiar tamaño"

Manejadores de eventos de controles dependientes

 

OnVScrollShow

Manejador de evento "Mostrar" (virtual) del control dependiente VScroll

OnVScrollHide

Manejador de evento "Esconder" (virtual) del control dependiente VScroll

OnHScrollShow

Manejador de evento "Mostrar" (virtual) del control dependiente HScroll

OnHScrollHide

Manejador de evento "Esconder" (virtual) del control dependiente HScroll

OnScrollLineDown

Manejador de evento "Desplazar línea hacia abajo" (virtual) del control dependiente VScroll

OnScrollLineUp

Manejador de evento "Desplazar línea hacia arriba" (virtual) del control dependiente VScroll

OnScrollLineLeft

Manejador de evento "Desplazar línea a la izquierda" (virtual) del control dependiente HScroll

OnScrollLineRight

Manejador de evento "Desplazar línea a la derecha" (virtual) del control dependiente HScroll

Cambiar tamaño

 

Rebound

Establece las nuevas coordenadas del control utilizando las coordenadas de la clase CRect

 