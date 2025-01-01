- Create
CWndClient
CWndClient es una clase del control complejo "Área cliente" (con controles dependientes). Es la clase base para la creación de barras de desplazamiento.
Descripción
CWndClient implementa la funcionalidad para crear áreas cliente con barras de desplazamiento.
Declaración
|
class CWndClient : public CWndContainer
Título
|
#include <Controls\WndClient.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CWndClient
Descendientes directos
Métodos de la clase
|
Creación
|
|
Crea el control
|
Manejador de evento gráfico
|
|
Manejador de todos los eventos gráficos
|
Propiedades
|
|
Establece el color de fondo
|
Establece el color del borde
|
Establece el tipo de borde
|
Configuraciones
|
|
Obtiene/Establece la bandera que indica el uso de la barra de desplazamiento vertical
|
Obtiene/Establece la bandera que indica el uso de la barra de desplazamiento horizontal
|
Controles dependientes
|
|
Crea el fondo de la barra de desplazamiento
|
Crea la barra de desplazamiento vertical
|
Crea la barra de desplazamiento horizontal
|
Manejadores de evento internos
|
|
Manejador de evento "Cambiar tamaño"
|
Manejadores de eventos de controles dependientes
|
|
Manejador de evento "Mostrar" (virtual) del control dependiente VScroll
|
Manejador de evento "Esconder" (virtual) del control dependiente VScroll
|
Manejador de evento "Mostrar" (virtual) del control dependiente HScroll
|
Manejador de evento "Esconder" (virtual) del control dependiente HScroll
|
Manejador de evento "Desplazar línea hacia abajo" (virtual) del control dependiente VScroll
|
Manejador de evento "Desplazar línea hacia arriba" (virtual) del control dependiente VScroll
|
Manejador de evento "Desplazar línea a la izquierda" (virtual) del control dependiente HScroll
|
Manejador de evento "Desplazar línea a la derecha" (virtual) del control dependiente HScroll
|
Cambiar tamaño
|
|
Establece las nuevas coordenadas del control utilizando las coordenadas de la clase CRect
|
Métodos heredados de la clase CObject
|
Métodos heredados de la clase CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Métodos heredados de la clase CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Enable, Disable, Hide, Save, Load