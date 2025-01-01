CWndClient

CWndClient es una clase del control complejo "Área cliente" (con controles dependientes). Es la clase base para la creación de barras de desplazamiento.

Descripción

CWndClient implementa la funcionalidad para crear áreas cliente con barras de desplazamiento.

Declaración

class CWndClient : public CWndContainer

Título

#include <Controls\WndClient.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CWnd CWndContainer CWndClient Descendientes directos CCheckGroup, CListView, CRadioGroup

Métodos de la clase

Creación Create Crea el control Manejador de evento gráfico OnEvent Manejador de todos los eventos gráficos Propiedades ColorBackground Establece el color de fondo ColorBorder Establece el color del borde BorderType Establece el tipo de borde Configuraciones VScrolled Obtiene/Establece la bandera que indica el uso de la barra de desplazamiento vertical HScrolled Obtiene/Establece la bandera que indica el uso de la barra de desplazamiento horizontal Controles dependientes CreateBack Crea el fondo de la barra de desplazamiento CreateScrollV Crea la barra de desplazamiento vertical CreateScrollH Crea la barra de desplazamiento horizontal Manejadores de evento internos OnResize Manejador de evento "Cambiar tamaño" Manejadores de eventos de controles dependientes OnVScrollShow Manejador de evento "Mostrar" (virtual) del control dependiente VScroll OnVScrollHide Manejador de evento "Esconder" (virtual) del control dependiente VScroll OnHScrollShow Manejador de evento "Mostrar" (virtual) del control dependiente HScroll OnHScrollHide Manejador de evento "Esconder" (virtual) del control dependiente HScroll OnScrollLineDown Manejador de evento "Desplazar línea hacia abajo" (virtual) del control dependiente VScroll OnScrollLineUp Manejador de evento "Desplazar línea hacia arriba" (virtual) del control dependiente VScroll OnScrollLineLeft Manejador de evento "Desplazar línea a la izquierda" (virtual) del control dependiente HScroll OnScrollLineRight Manejador de evento "Desplazar línea a la derecha" (virtual) del control dependiente HScroll Cambiar tamaño Rebound Establece las nuevas coordenadas del control utilizando las coordenadas de la clase CRect