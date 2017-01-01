DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCRadioGroup 

CRadioGroup

CRadioGroup, RadioGroup karmaşık (bağımlı kontroller içeren) kontrolü için tasarlanmış bir sınıftır.

Açıklama

CRadioGroup sınıfı, kullanıcının, diğer CRadioButton kontrolleriyle eşleştirilmiş bir çok seçenek içerisinden birini seçmesini sağlar.

Bildirim

   class CRadioGroup : public CWndClient

Başlık

   #include <Controls\RadioGroup.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CWndClient

                  CRadioGroup

Kodun sonucu aşağıda verilmiştir:

ControlsRadioGroup

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

Kontrolü oluşturur

Çizelge olay işleyicileri

 

OnEvent

Tüm çizelge olayları için olay işleyicisi

Ekle

 

AddItem

Yeni bileşen ekler

Salt okunur veri

 

Value

Kontrolle ilişkilendirilen değeri alır

Bağımlı kontroller

 

CreateButton

Yeni bir CRadioButton bileşeni oluşturur

Bağımlı kontroller için olay işleyicileri

 

OnVScrollShow

VScroll bağımlı kontrolünün "OnVScrollShow" (kaydırma çubuğunu göster) olayı için sanal olay işleyici

OnVScrollHide

VScroll bağımlı kontrolünün "OnVScrollHide" (kaydırma çubuğunu gizle) olayı için sanal olay işleyici

OnScrollLineDown

VScroll bağımlı kontrolünün "ScrollLineDown" (aşağı kaydır) olayı için sanal olay işleyici

OnScrollLineUp

VScroll bağımlı kontrolünün "ScrollLineUp" (yukarı kaydırma) olayı için sanal olay işleyici

OnChangeItem

"ChangeItem" olayı için sanal olay işleyici

Yeniden çizim

 

Redraw

Grup bileşenlerini yeniden çizer

RowState

Belirtilen bileşenin durumunu ayarlar

Select

Mevcut bileşeni seçer

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Sınıftan türetilen yöntemler CWndContainer

OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Enable, Disable, Hide

Sınıftan türetilen yöntemler CWndClient

ColorBackground, ColorBorder, BorderType, VScrolled, VScrolled, HScrolled, HScrolled, Id

Radyo düğmeleriyle bir panel olşturma örneği:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                           ControlsRadioGroup.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Kontrol Panelleri ve İletişim Kutuları. Gösterim sınıfı CRadioGroup"
#include <Controls\Dialog.mqh>
#include <Controls\RadioGroup.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| tanımlar                                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- girintiler ve boşluklar
#define INDENT_LEFT                         (11)      // sol girinti (izin verilen çerçeve genişliği ile)
#define INDENT_TOP                          (11)      // üst girinti (izin verilen çerçeve genişliği ile)
#define INDENT_RIGHT                        (11)      // sağ girinti (izin verilen çerçeve genişliği ile)
#define INDENT_BOTTOM                       (11)      // alt girinti (izin verilen çerçeve genişliği ile)
#define CONTROLS_GAP_X                      (5)       // X koordinatıyla boşluk
#define CONTROLS_GAP_Y                      (5)       // Y kordinatıyla boşluk
//--- düğmeler için
#define BUTTON_WIDTH                        (100)     // X koordinatıyla genişlik
#define BUTTON_HEIGHT                       (20)      // Y koordinatıyla genişlik
//--- gösterge alanı için
#define EDIT_HEIGHT                         (20)      // Y koordinatıyla genişlik
//--- grup kontrolleri için
#define GROUP_WIDTH                         (150)     // X koordinatıyla genişlik
#define LIST_HEIGHT                         (179)     // Y koordinatıyla genişlik
#define RADIO_HEIGHT                        (56)      // Y koordinatıyla genişlik
#define CHECK_HEIGHT                        (93)      // Y koordinatıyla genişlik
//+------------------------------------------------------------------+
//| CControlsDialog Sınıfı                                           |
//| Kullanım: Kontroller uygulamasının ana iletişim kutusu           |
//+------------------------------------------------------------------+
class CControlsDialog : public CAppDialog
  {
private:
   CRadioGroup       m_radio_group;                   // CRadioGroup nesnesi
 
public:
                     CControlsDialog(void);
                    ~CControlsDialog(void);
   //--- oluştur
   virtual bool      Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2);
   //--- çizelge olay işleyicisi
   virtual bool      OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam);
 
protected:
   //--- bağımlı kontroller oluştur
   bool              CreateRadioGroup(void);
   //--- bağımlı olayların işleyicileri
   void              OnChangeRadioGroup(void);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Olay İşleme                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
EVENT_MAP_BEGIN(CControlsDialog)
ON_EVENT(ON_CHANGE,m_radio_group,OnChangeRadioGroup)
EVENT_MAP_END(CAppDialog)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Yapıcı                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog::CControlsDialog(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Yıkıcı                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog::~CControlsDialog(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Oluştur                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2)
  {
   if(!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
//--- bağımlı kontroller oluştur
   if(!CreateRadioGroup())
      return(false);
//--- başarılı
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "RadioGroup" bileşenini oluştur                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::CreateRadioGroup(void)
  {
//--- koordinatlar
   int x1=INDENT_LEFT;
   int y1=INDENT_TOP+(EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)+
          (BUTTON_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)+
          (EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)+
          (EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y);
   int x2=x1+GROUP_WIDTH;
   int y2=y1+RADIO_HEIGHT;
//--- oluştur
   if(!m_radio_group.Create(m_chart_id,m_name+"RadioGroup",m_subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
   if(!Add(m_radio_group))
      return(false);
//--- dizgilerle doldur
   for(int i=0;i<3;i++)
      if(!m_radio_group.AddItem("Item "+IntegerToString(i),1<<i))
         return(false);
   m_radio_group.Value(1<<2);
   Comment(__FUNCTION__+" : Value="+IntegerToString(m_radio_group.Value()));
//--- başarılı
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Olay İşleyici                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void CControlsDialog::OnChangeRadioGroup(void)
  {
   Comment(__FUNCTION__+" : Value="+IntegerToString(m_radio_group.Value()));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Global Variables                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog ExtDialog;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Uygulama iletişim kutusunu göster
   if(!ExtDialog.Create(0,"Controls",0,40,40,380,344))
      return(INIT_FAILED);
//--- uygulamayı çalıştır
   ExtDialog.Run();
//--- başarılı
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- yorumları sil
   Comment("");
//--- iletişim kutusunu yok et
   ExtDialog.Destroy(reason);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert chart event function                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,         // olay tanıtıcısı 
                  const long& lparam,   // long tipli olay parametresi
                  const double& dparam, // double tipli olay parametresi
                  const string& sparam) // string tipli olay parametresi
  {
   ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);
  }