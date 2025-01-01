DokumentationKategorien
Klasse CWndClient

Klasse CWndClient ist ein kombiniertes Steuerelement "Kundenbereich" und ist eine Basisklasse für die Erstellung von Bereichen mit Bildlaufleisten.

Beschreibung

Klasse CWndClient ist eine Software-Implementierung der Funktionen für die Erstellung von Bereichen mit Bildlaufleisten.

Deklaration

   class CWndClient : public CWndContainer

Kopf

   #include <Controls\WndClient.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CWndClient

Direkte Ableitungen

CCheckGroup, CListView, CRadioGroup

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein Steuerelement

Behandlung von Chart-Ereignissen

 

OnEvent

Behandelt alle Chart-Ereignisse

Parameter

 

ColorBackground

Setzt die Hintergrundfarbe eines Elements.

ColorBorder

Setzt die Rahmenfarbe eines Elements.

BorderType

Setzt den Rahmentyp eines Elements.

Einstellungen

 

VScrolled

Erhält/setzt das Zeichen der Nutzung von der vertikalen Bildlaufleiste

HScrolled

Erhält/setzt das Zeichen der Nutzung von der horizontale Bildlaufleiste

Unterlegende Steuerelemente

 

CreateBack

Erstellt eine Hintergrundtaste der Bildlaufleiste

CreateScrollV

Erstellt eine vertikale Bildlaufleiste

CreateScrollH

Erstellt eine horizontale Bildlaufleiste

Behandlung von internen Ereignissen

 

OnResize

Virtueller Handler des internen Ereignisses "Resize" eines Steuerelements

Behandlung der Ereignisse der unterlegenden Steuerelemente

 

OnVScrollShow

Virtueller Handler des internen Ereignisses "Show" des unterlegenden Steuerelements VScroll

OnVScrollHide

Virtueller Handler des internen Ereignisses "Hide" des unterlegenden Steuerelements VScroll

OnHScrollShow

Virtueller Handler des internen Ereignisses "Show" des unterlegenden Steuerelements HScroll

OnHScrollHide

Virtueller Handler des internen Ereignisses "Hide" des unterlegenden Steuerelements HScroll

OnScrollLineDown

Virtueller Handler des internen Ereignisses "ScrollLineDown" des unterlegenden Steuerelements VScroll

OnScrollLineUp

Virtueller Handler des internen Ereignisses "ScrollLineUp" des unterlegenden Steuerelements VScroll

OnScrollLineLeft

Virtueller Handler des internen Ereignisses "ScrollLineLeft" des unterlegenden Steuerelements HScroll

OnScrollLineRight

Virtueller Handler des internen Ereignisses "ScrollLineRight" des unterlegenden Steuerelements HScroll

Größenänderung

 

Rebound

Setzt die neuen Parameter des Bereichs des Steuerelements aus den Koordinaten der Klasse CRect

 