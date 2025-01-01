- Create
Klasse CWndClient
Klasse CWndClient ist ein kombiniertes Steuerelement "Kundenbereich" und ist eine Basisklasse für die Erstellung von Bereichen mit Bildlaufleisten.
Beschreibung
Klasse CWndClient ist eine Software-Implementierung der Funktionen für die Erstellung von Bereichen mit Bildlaufleisten.
Deklaration
|
class CWndClient : public CWndContainer
Kopf
|
#include <Controls\WndClient.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CWndClient
Direkte Ableitungen
Gruppen der Klassenmethode
|
Erstellung
|
|
Erstellt ein Steuerelement
|
Behandlung von Chart-Ereignissen
|
|
Behandelt alle Chart-Ereignisse
|
Parameter
|
|
Setzt die Hintergrundfarbe eines Elements.
|
Setzt die Rahmenfarbe eines Elements.
|
Setzt den Rahmentyp eines Elements.
|
Einstellungen
|
|
Erhält/setzt das Zeichen der Nutzung von der vertikalen Bildlaufleiste
|
Erhält/setzt das Zeichen der Nutzung von der horizontale Bildlaufleiste
|
Unterlegende Steuerelemente
|
|
Erstellt eine Hintergrundtaste der Bildlaufleiste
|
Erstellt eine vertikale Bildlaufleiste
|
Erstellt eine horizontale Bildlaufleiste
|
Behandlung von internen Ereignissen
|
|
Virtueller Handler des internen Ereignisses "Resize" eines Steuerelements
|
Behandlung der Ereignisse der unterlegenden Steuerelemente
|
|
Virtueller Handler des internen Ereignisses "Show" des unterlegenden Steuerelements VScroll
|
Virtueller Handler des internen Ereignisses "Hide" des unterlegenden Steuerelements VScroll
|
Virtueller Handler des internen Ereignisses "Show" des unterlegenden Steuerelements HScroll
|
Virtueller Handler des internen Ereignisses "Hide" des unterlegenden Steuerelements HScroll
|
Virtueller Handler des internen Ereignisses "ScrollLineDown" des unterlegenden Steuerelements VScroll
|
Virtueller Handler des internen Ereignisses "ScrollLineUp" des unterlegenden Steuerelements VScroll
|
Virtueller Handler des internen Ereignisses "ScrollLineLeft" des unterlegenden Steuerelements HScroll
|
Virtueller Handler des internen Ereignisses "ScrollLineRight" des unterlegenden Steuerelements HScroll
|
Größenänderung
|
|
Setzt die neuen Parameter des Bereichs des Steuerelements aus den Koordinaten der Klasse CRect
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
|
Methoden geerbt von der Klasse CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Methoden geerbt von der Klasse CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Enable, Disable, Hide, Save, Load