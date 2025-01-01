Klasse CWndClient

Klasse CWndClient ist ein kombiniertes Steuerelement "Kundenbereich" und ist eine Basisklasse für die Erstellung von Bereichen mit Bildlaufleisten.

Beschreibung

Klasse CWndClient ist eine Software-Implementierung der Funktionen für die Erstellung von Bereichen mit Bildlaufleisten.

Deklaration

class CWndClient : public CWndContainer

Kopf

#include <Controls\WndClient.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CWnd CWndContainer CWndClient Direkte Ableitungen CCheckGroup, CListView, CRadioGroup

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung Create Erstellt ein Steuerelement Behandlung von Chart-Ereignissen OnEvent Behandelt alle Chart-Ereignisse Parameter ColorBackground Setzt die Hintergrundfarbe eines Elements. ColorBorder Setzt die Rahmenfarbe eines Elements. BorderType Setzt den Rahmentyp eines Elements. Einstellungen VScrolled Erhält/setzt das Zeichen der Nutzung von der vertikalen Bildlaufleiste HScrolled Erhält/setzt das Zeichen der Nutzung von der horizontale Bildlaufleiste Unterlegende Steuerelemente CreateBack Erstellt eine Hintergrundtaste der Bildlaufleiste CreateScrollV Erstellt eine vertikale Bildlaufleiste CreateScrollH Erstellt eine horizontale Bildlaufleiste Behandlung von internen Ereignissen OnResize Virtueller Handler des internen Ereignisses "Resize" eines Steuerelements Behandlung der Ereignisse der unterlegenden Steuerelemente OnVScrollShow Virtueller Handler des internen Ereignisses "Show" des unterlegenden Steuerelements VScroll OnVScrollHide Virtueller Handler des internen Ereignisses "Hide" des unterlegenden Steuerelements VScroll OnHScrollShow Virtueller Handler des internen Ereignisses "Show" des unterlegenden Steuerelements HScroll OnHScrollHide Virtueller Handler des internen Ereignisses "Hide" des unterlegenden Steuerelements HScroll OnScrollLineDown Virtueller Handler des internen Ereignisses "ScrollLineDown" des unterlegenden Steuerelements VScroll OnScrollLineUp Virtueller Handler des internen Ereignisses "ScrollLineUp" des unterlegenden Steuerelements VScroll OnScrollLineLeft Virtueller Handler des internen Ereignisses "ScrollLineLeft" des unterlegenden Steuerelements HScroll OnScrollLineRight Virtueller Handler des internen Ereignisses "ScrollLineRight" des unterlegenden Steuerelements HScroll Größenänderung Rebound Setzt die neuen Parameter des Bereichs des Steuerelements aus den Koordinaten der Klasse CRect