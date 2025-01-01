- Create
- OnEvent
- ColorBackground
- ColorBorder
- BorderType
- VScrolled
- HScrolled
- CreateBack
- CreateScrollV
- CreateScrollH
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnHScrollShow
- OnHScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnScrollLineLeft
- OnScrollLineRight
- Rebound
HScrolled (Get Yöntemi)
Yatay kaydırma çubuğunun kullanım durumunu gösteren bayrağı alır.
|
bool HScrolled()
Dönüş değeri
Yatay kaydırma çubuğu kullanılıyorsa 'true', aksi durumda 'false'.
HScrolled (Set Yöntemi)
Yatay kaydırma çubuğunun kullanım durumunu gösteren bayrağı ayarlar.
|
bool HScrolled(
Parametreler
flag
[in] Bayrak.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.