HScrolled (Get Yöntemi)

Yatay kaydırma çubuğunun kullanım durumunu gösteren bayrağı alır.

bool  HScrolled()

Dönüş değeri

Yatay kaydırma çubuğu kullanılıyorsa 'true', aksi durumda 'false'.

HScrolled (Set Yöntemi)

Yatay kaydırma çubuğunun kullanım durumunu gösteren bayrağı ayarlar.

bool  HScrolled(
   const bool  flag      // bayrak
   )

Parametreler

flag

[in]  Bayrak.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.