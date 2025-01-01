ДокументацияРазделы
Класс СWndClient

Класс CWndClient представляет собой комбинированный элемент управления "Клиентская область" и является базовым классом для создания областей с полосами прокрутки.

Описание

Класс CWndClient является программной реализацией функционала для создания областей с полосами прокрутки.

Декларация

   class CWndClient : public CWndContainer

Заголовок

   #include <Controls\WndClient.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CWndClient

Прямые потомки

CCheckGroup, CListView, CRadioGroup

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает элемент управления

Обработка событий графика

 

OnEvent

Обрабатывает все события графика

Параметры

 

ColorBackground

Устанавливает цвет фона элемента

ColorBorder

Устанавливает цвет рамки элемента

BorderType

Устанавливает тип рамки элемента

Настройки

 

VScrolled

Получает/устанавливает признак использования вертикальной полосы прокрутки

HScrolled

Получает/устанавливает признак использования горизонтальной полосы прокрутки

Подчиненные элементы управления

 

CreateBack

Создает кнопку-подложку полосы прокрутки

CreateScrollV

Создает вертикальную полосу прокрутки

CreateScrollH

Создает горизонтальную полосу прокрутки

Обработка внутренних событий

 

OnResize

Виртуальный обработчик внутреннего события "Resize" элемента управления

Обработка событий подчиненных элементов управления

 

OnVScrollShow

Виртуальный обработчик внутреннего события "Show" подчиненного элемента управления VScroll

OnVScrollHide

Виртуальный обработчик внутреннего события "Hide" подчиненного элемента управления VScroll

OnHScrollShow

Виртуальный обработчик внутреннего события "Show" подчиненного элемента управления HScroll

OnHScrollHide

Виртуальный обработчик внутреннего события "Hide" подчиненного элемента управления HScroll

OnScrollLineDown

Виртуальный обработчик внутреннего события "ScrollLineDown" подчиненного элемента управления VScroll

OnScrollLineUp

Виртуальный обработчик внутреннего события "ScrollLineUp" подчиненного элемента управления VScroll

OnScrollLineLeft

Виртуальный обработчик внутреннего события "ScrollLineLeft" подчиненного элемента управления HScroll

OnScrollLineRight

Виртуальный обработчик внутреннего события "ScrollLineRight" подчиненного элемента управления HScroll

Изменение размеров

 

Rebound

Устанавливает новые параметры области элемента управления из координат класса CRect

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Методы унаследованные от CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Методы унаследованные от CWndContainer

Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Enable, Disable, Hide, Save, Load

 