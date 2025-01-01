Класс СWndClient

Класс CWndClient представляет собой комбинированный элемент управления "Клиентская область" и является базовым классом для создания областей с полосами прокрутки.

Описание

Класс CWndClient является программной реализацией функционала для создания областей с полосами прокрутки.

Декларация

class CWndClient : public CWndContainer

Заголовок

#include <Controls\WndClient.mqh>

Иерархия наследования CObject CWnd CWndContainer CWndClient Прямые потомки CCheckGroup, CListView, CRadioGroup

Методы класса по группам

Создание Create Создает элемент управления Обработка событий графика OnEvent Обрабатывает все события графика Параметры ColorBackground Устанавливает цвет фона элемента ColorBorder Устанавливает цвет рамки элемента BorderType Устанавливает тип рамки элемента Настройки VScrolled Получает/устанавливает признак использования вертикальной полосы прокрутки HScrolled Получает/устанавливает признак использования горизонтальной полосы прокрутки Подчиненные элементы управления CreateBack Создает кнопку-подложку полосы прокрутки CreateScrollV Создает вертикальную полосу прокрутки CreateScrollH Создает горизонтальную полосу прокрутки Обработка внутренних событий OnResize Виртуальный обработчик внутреннего события "Resize" элемента управления Обработка событий подчиненных элементов управления OnVScrollShow Виртуальный обработчик внутреннего события "Show" подчиненного элемента управления VScroll OnVScrollHide Виртуальный обработчик внутреннего события "Hide" подчиненного элемента управления VScroll OnHScrollShow Виртуальный обработчик внутреннего события "Show" подчиненного элемента управления HScroll OnHScrollHide Виртуальный обработчик внутреннего события "Hide" подчиненного элемента управления HScroll OnScrollLineDown Виртуальный обработчик внутреннего события "ScrollLineDown" подчиненного элемента управления VScroll OnScrollLineUp Виртуальный обработчик внутреннего события "ScrollLineUp" подчиненного элемента управления VScroll OnScrollLineLeft Виртуальный обработчик внутреннего события "ScrollLineLeft" подчиненного элемента управления HScroll OnScrollLineRight Виртуальный обработчик внутреннего события "ScrollLineRight" подчиненного элемента управления HScroll Изменение размеров Rebound Устанавливает новые параметры области элемента управления из координат класса CRect