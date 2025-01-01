- Create
- OnEvent
- ColorBackground
- ColorBorder
- BorderType
- VScrolled
- HScrolled
- CreateBack
- CreateScrollV
- CreateScrollH
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnHScrollShow
- OnHScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnScrollLineLeft
- OnScrollLineRight
- Rebound
Класс СWndClient
Класс CWndClient представляет собой комбинированный элемент управления "Клиентская область" и является базовым классом для создания областей с полосами прокрутки.
Описание
Класс CWndClient является программной реализацией функционала для создания областей с полосами прокрутки.
Декларация
|
class CWndClient : public CWndContainer
Заголовок
|
#include <Controls\WndClient.mqh>
|
Иерархия наследования
CWndClient
Прямые потомки
Методы класса по группам
|
Создание
|
|
Создает элемент управления
|
Обработка событий графика
|
|
Обрабатывает все события графика
|
Параметры
|
|
Устанавливает цвет фона элемента
|
Устанавливает цвет рамки элемента
|
Устанавливает тип рамки элемента
|
Настройки
|
|
Получает/устанавливает признак использования вертикальной полосы прокрутки
|
Получает/устанавливает признак использования горизонтальной полосы прокрутки
|
Подчиненные элементы управления
|
|
Создает кнопку-подложку полосы прокрутки
|
Создает вертикальную полосу прокрутки
|
Создает горизонтальную полосу прокрутки
|
Обработка внутренних событий
|
|
Виртуальный обработчик внутреннего события "Resize" элемента управления
|
Обработка событий подчиненных элементов управления
|
|
Виртуальный обработчик внутреннего события "Show" подчиненного элемента управления VScroll
|
Виртуальный обработчик внутреннего события "Hide" подчиненного элемента управления VScroll
|
Виртуальный обработчик внутреннего события "Show" подчиненного элемента управления HScroll
|
Виртуальный обработчик внутреннего события "Hide" подчиненного элемента управления HScroll
|
Виртуальный обработчик внутреннего события "ScrollLineDown" подчиненного элемента управления VScroll
|
Виртуальный обработчик внутреннего события "ScrollLineUp" подчиненного элемента управления VScroll
|
Виртуальный обработчик внутреннего события "ScrollLineLeft" подчиненного элемента управления HScroll
|
Виртуальный обработчик внутреннего события "ScrollLineRight" подчиненного элемента управления HScroll
|
Изменение размеров
|
|
Устанавливает новые параметры области элемента управления из координат класса CRect
|
Методы унаследованные от CObject
|
Методы унаследованные от CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Методы унаследованные от CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Enable, Disable, Hide, Save, Load