文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndClient 

CWndClient

CWndClient 是 "客户区域" 复合控件之中的类 (含依赖控件)。它是创建滚动条的基准类。

描述

CWndClient 实现了在客户区域创建滚动条的功能。

声明

   class CWndClient : public CWndContainer

标称库文件

   #include <Controls\WndClient.mqh>

继承体系

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CWndClient

直接分支

CCheckGroup, CListView, CRadioGroup

类方法

创建

 

创建

创建控件

图表事件处理器

 

OnEvent

所有图表事件的句柄

属性

 

ColorBackground

设置背景颜色

ColorBorder

设置边框颜色

BorderType

设置边框类型

设置

 

VScrolled

获取/设置垂直滚动条的使用指示标志

HScrolled

获取/设置水平滚动条的使用指示标志

依赖控件

 

CreateBack

创建滚动条的背景

CreateScrollV

创建垂直滚动条

CreateScrollH

创建水平滚动条

内部事件处理器

 

OnResize

"调整大小" 事件处理器

依赖控件事件处理器

 

OnVScrollShow

VScroll 依赖控件的 "显示" 事件处理器 (虚函数)

OnVScrollHide

VScroll 依赖控件的 "隐藏" 事件处理器 (虚函数)

OnHScrollShow

HScroll 依赖控件的 "显示" 事件处理器 (虚函数)

OnHScrollHide

HScroll 依赖控件的 "隐藏" 事件处理器 (虚函数)

OnScrollLineDown

VScroll 依赖控件的 "滚动条向下" 事件处理器 (虚函数)

OnScrollLineUp

VScroll 依赖控件的 "滚动条向上" 事件处理器 (虚函数)

OnScrollLineLeft

HScroll 依赖控件的 "左滚动线" 事件处理器 (虚函数)

OnScrollLineRight

HScroll 依赖控件的 "右滚动线" 事件处理器 (虚函数)

调整大小

 

Rebound

设置 CRect 类的新坐标

 