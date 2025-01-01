- Create
- OnEvent
- ColorBackground
- ColorBorder
- BorderType
- VScrolled
- HScrolled
- CreateBack
- CreateScrollV
- CreateScrollH
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnHScrollShow
- OnHScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnScrollLineLeft
- OnScrollLineRight
- Rebound
CWndClient
CWndClient 是 "客户区域" 复合控件之中的类 (含依赖控件)。它是创建滚动条的基准类。
描述
CWndClient 实现了在客户区域创建滚动条的功能。
声明
|
class CWndClient : public CWndContainer
标称库文件
|
#include <Controls\WndClient.mqh>
|
继承体系
CWndClient
直接分支
类方法
|
创建
|
|
创建控件
|
图表事件处理器
|
|
所有图表事件的句柄
|
属性
|
|
设置背景颜色
|
设置边框颜色
|
设置边框类型
|
设置
|
|
获取/设置垂直滚动条的使用指示标志
|
获取/设置水平滚动条的使用指示标志
|
依赖控件
|
|
创建滚动条的背景
|
创建垂直滚动条
|
创建水平滚动条
|
内部事件处理器
|
|
"调整大小" 事件处理器
|
依赖控件事件处理器
|
|
VScroll 依赖控件的 "显示" 事件处理器 (虚函数)
|
VScroll 依赖控件的 "隐藏" 事件处理器 (虚函数)
|
HScroll 依赖控件的 "显示" 事件处理器 (虚函数)
|
HScroll 依赖控件的 "隐藏" 事件处理器 (虚函数)
|
VScroll 依赖控件的 "滚动条向下" 事件处理器 (虚函数)
|
VScroll 依赖控件的 "滚动条向上" 事件处理器 (虚函数)
|
HScroll 依赖控件的 "左滚动线" 事件处理器 (虚函数)
|
HScroll 依赖控件的 "右滚动线" 事件处理器 (虚函数)
|
调整大小
|
|
设置 CRect 类的新坐标
|
方法继承自类 CObject
|
方法继承自类 CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
方法继承自类 CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Enable, Disable, Hide, Save, Load