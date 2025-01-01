DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCWndClient 

CWndClient

CWndClient est une classe du contrôle complexe de "Zone client" (avec des contrôles inter-dépendants). C'est la classe de base pour la création des zones de défilement des barres de défilement.

Description

CWndClient implémente la fonctionnalité de création des zone client avec des barres de défilement.

Déclaration

   class CWndClient : public CWndContainer

Titre

   #include <Controls\WndClient.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CWndClient

Descendants directs

CCheckGroup, CListView, CRadioGroup

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée le contrôle

Gestionnaire d'évènement graphique.

 

OnEvent

Gestionnaire d'évènement à la base de tous les évènements graphiques

Propriétés

 

ColorBackground

Définit la couleur d'arrière plan.

ColorBorder

Définit la couleur de la bordure.

BorderType

Définit le type de bordure.

Paramètres

 

VScrolled

Retourne/Définit le flag indiquant que la barre de défilement verticale est utilisée

HScrolled

Retourne/Définit le flag indiquant que la barre de défilement horizontale est utilisée

Contrôles dépendants

 

CreateBack

Cée l'arrière plan de la barre de défilement

CreateScrollV

Crée la barre de défilement verticale

CreateScrollH

Crée la barre de défilement horizontale

Gestionnaires d'évènements internes

 

OnResize

Gestionnaire d'évènement "Resize"

Gestionnaires d'évènements des contrôles dépendants

 

OnVScrollShow

Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "Show" du contrôle dépendant VScroll

OnVScrollHide

Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "Hide" du contrôle dépendant VScroll

OnHScrollShow

Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "Show" du contrôle dépendant HScroll

OnHScrollHide

Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "Hide" du contrôle dépendant HScroll

OnScrollLineDown

Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "ScrollLineDown" du contrôle dépendant VScroll

OnScrollLineUp

Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "ScrollLineUp" du contrôle dépendant VScroll

OnScrollLineLeft

Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "ScrollLineLeft" du contrôle dépendant HScroll

OnScrollLineRight

Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "ScrollLineRight" du contrôle dépendant HScroll

Resize

 

Rebound

Définit les nouvelles coordonnées du contrôle en utilisant les coordonnées de la classe CRect

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Méthodes héritées de la classe CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Méthodes héritées de la classe CWndContainer

Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Enable, Disable, Hide, Save, Load

 