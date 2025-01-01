CWndClient

CWndClient est une classe du contrôle complexe de "Zone client" (avec des contrôles inter-dépendants). C'est la classe de base pour la création des zones de défilement des barres de défilement.

Description

CWndClient implémente la fonctionnalité de création des zone client avec des barres de défilement.

Déclaration

class CWndClient : public CWndContainer

Titre

#include <Controls\WndClient.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CWnd CWndContainer CWndClient Descendants directs CCheckGroup, CListView, CRadioGroup

Méthodes de Classe

Création Create Crée le contrôle Gestionnaire d'évènement graphique. OnEvent Gestionnaire d'évènement à la base de tous les évènements graphiques Propriétés ColorBackground Définit la couleur d'arrière plan. ColorBorder Définit la couleur de la bordure. BorderType Définit le type de bordure. Paramètres VScrolled Retourne/Définit le flag indiquant que la barre de défilement verticale est utilisée HScrolled Retourne/Définit le flag indiquant que la barre de défilement horizontale est utilisée Contrôles dépendants CreateBack Cée l'arrière plan de la barre de défilement CreateScrollV Crée la barre de défilement verticale CreateScrollH Crée la barre de défilement horizontale Gestionnaires d'évènements internes OnResize Gestionnaire d'évènement "Resize" Gestionnaires d'évènements des contrôles dépendants OnVScrollShow Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "Show" du contrôle dépendant VScroll OnVScrollHide Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "Hide" du contrôle dépendant VScroll OnHScrollShow Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "Show" du contrôle dépendant HScroll OnHScrollHide Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "Hide" du contrôle dépendant HScroll OnScrollLineDown Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "ScrollLineDown" du contrôle dépendant VScroll OnScrollLineUp Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "ScrollLineUp" du contrôle dépendant VScroll OnScrollLineLeft Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "ScrollLineLeft" du contrôle dépendant HScroll OnScrollLineRight Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "ScrollLineRight" du contrôle dépendant HScroll Resize Rebound Définit les nouvelles coordonnées du contrôle en utilisant les coordonnées de la classe CRect