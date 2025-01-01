- Create
CWndClient
CWndClient est une classe du contrôle complexe de "Zone client" (avec des contrôles inter-dépendants). C'est la classe de base pour la création des zones de défilement des barres de défilement.
Description
CWndClient implémente la fonctionnalité de création des zone client avec des barres de défilement.
Déclaration
|
class CWndClient : public CWndContainer
Titre
|
#include <Controls\WndClient.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CWndClient
Descendants directs
Méthodes de Classe
|
Création
|
|
Crée le contrôle
|
Gestionnaire d'évènement graphique.
|
|
Gestionnaire d'évènement à la base de tous les évènements graphiques
|
Propriétés
|
|
Définit la couleur d'arrière plan.
|
Définit la couleur de la bordure.
|
Définit le type de bordure.
|
Paramètres
|
|
Retourne/Définit le flag indiquant que la barre de défilement verticale est utilisée
|
Retourne/Définit le flag indiquant que la barre de défilement horizontale est utilisée
|
Contrôles dépendants
|
|
Cée l'arrière plan de la barre de défilement
|
Crée la barre de défilement verticale
|
Crée la barre de défilement horizontale
|
Gestionnaires d'évènements internes
|
|
Gestionnaire d'évènement "Resize"
|
Gestionnaires d'évènements des contrôles dépendants
|
|
Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "Show" du contrôle dépendant VScroll
|
Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "Hide" du contrôle dépendant VScroll
|
Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "Show" du contrôle dépendant HScroll
|
Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "Hide" du contrôle dépendant HScroll
|
Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "ScrollLineDown" du contrôle dépendant VScroll
|
Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "ScrollLineUp" du contrôle dépendant VScroll
|
Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "ScrollLineLeft" du contrôle dépendant HScroll
|
Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "ScrollLineRight" du contrôle dépendant HScroll
|
Resize
|
|
Définit les nouvelles coordonnées du contrôle en utilisant les coordonnées de la classe CRect
|
Méthodes héritées de la classe CObject
|
Méthodes héritées de la classe CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Méthodes héritées de la classe CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Enable, Disable, Hide, Save, Load