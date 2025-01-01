- Create
CWndClient
CWndClient é uma classe de controle complexo da "área de cliente" (com controles dependentes). É uma classe base para criação de área de barras de rolagem.
Descrição
CWndClient implementa a funcionalidade para criação de área de barras de rolagem.
Declaração
|
class CWndClient : public CWndContainer
Título
|
#include <Controls\WndClient.mqh>
|
Hierarquia de herança
CWndClient
Descendentes diretos
Métodos de classe
|
Create
|
|
Criar controle
|
Manipulador de eventos de gráfico
|
|
Manipulador de eventos de todos os eventos de gráfico
|
Propriedades
|
|
Define a cor do segundo plano (fundo)
|
Define a cor da borda
|
Define o tipo da borda
|
Configuração
|
|
Obtém/define um flag, indicando que a barra de rolagem vertical está sendo usada
|
Obtém/Define o flag, indicando que a barra de rolagem horizontal está sendo usada
|
Controles dependentes
|
|
Cria segundo plano (fundo) para a barra de rolagem
|
Cria a barra de rolagem vertical
|
Cria a barra de rolagem horizontal
|
Manipuladores de eventos internos
|
|
Manipulador de evento "Resize"
|
Manipuladores de controle de eventos dependentes
|
|
Manipulador de eventos "Show" (virtual), dependente do controle VScroll
|
Manipulador de eventos "Hide" (virtual), dependente do controle VScroll
|
Manipulador de eventos "Show" (virtual), dependente do controle HScroll
|
Manipulador de eventos "Hide" (virtual), dependente do controle HScroll
|
Manipulador de eventos "ScrollLineDown" (virtual), dependente do controle VScroll
|
Manipulador de eventos "ScrollLineUp" (virtual), dependente do controle VScroll
|
Manipulador de eventos "ScrollLineLeft" (virtual), dependente do controle de HScroll
|
Manipulador de eventos "ScrollLineRight" (virtual), dependente do controle de HScroll
|
Resize
|
|
Define novas coordenadas do controle usando coordenadas de classe CRect
|
Métodos herdados da classe CObject
|
Métodos herdados da classe CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Métodos herdados da classe CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Enable, Disable, Hide, Save, Load