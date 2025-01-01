DocumentaçãoSeções
CWndClient é uma classe de controle complexo da "área de cliente" (com controles dependentes). É uma classe base para criação de área de barras de rolagem.

Descrição

CWndClient implementa a funcionalidade para criação de área de barras de rolagem.

Declaração

   class CWndClient : public CWndContainer

Título

   #include <Controls\WndClient.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CWndClient

Descendentes diretos

CCheckGroup, CListView, CRadioGroup

Métodos de classe

Create

 

Create

Criar controle

Manipulador de eventos de gráfico

 

OnEvent

Manipulador de eventos de todos os eventos de gráfico

Propriedades

 

ColorBackground

Define a cor do segundo plano (fundo)

ColorBorder

Define a cor da borda

BorderType

Define o tipo da borda

Configuração

 

VScrolled

Obtém/define um flag, indicando que a barra de rolagem vertical está sendo usada

HScrolled

Obtém/Define o flag, indicando que a barra de rolagem horizontal está sendo usada

Controles dependentes

 

CreateBack

Cria segundo plano (fundo) para a barra de rolagem

CreateScrollV

Cria a barra de rolagem vertical

CreateScrollH

Cria a barra de rolagem horizontal

Manipuladores de eventos internos

 

OnResize

Manipulador de evento "Resize"

Manipuladores de controle de eventos dependentes

 

OnVScrollShow

Manipulador de eventos "Show" (virtual), dependente do controle VScroll

OnVScrollHide

Manipulador de eventos "Hide" (virtual), dependente do controle VScroll

OnHScrollShow

Manipulador de eventos "Show" (virtual), dependente do controle HScroll

OnHScrollHide

Manipulador de eventos "Hide" (virtual), dependente do controle HScroll

OnScrollLineDown

Manipulador de eventos "ScrollLineDown" (virtual), dependente do controle VScroll

OnScrollLineUp

Manipulador de eventos "ScrollLineUp" (virtual), dependente do controle VScroll

OnScrollLineLeft

Manipulador de eventos "ScrollLineLeft" (virtual), dependente do controle de HScroll

OnScrollLineRight

Manipulador de eventos "ScrollLineRight" (virtual), dependente do controle de HScroll

Resize

 

Rebound

Define novas coordenadas do controle usando coordenadas de classe CRect

 