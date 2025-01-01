MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCWndClientOnVScrollHide CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound OnVScrollHide Kontrolün "VScrollHide" (dikey kaydıma çubuğunu gizle) olayı için sanal olay işleyici. virtual bool OnVScrollHide() Dönüş değeri Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'. Not Temel sınıf yöntemi hiçbir şey yapmaz ve her zaman 'true' dönüşü yapar. OnVScrollShow OnHScrollShow