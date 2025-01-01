DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCWndClient 

CWndClient

CWndClient è una classe del controllo complesso "Area Client" (con i controlli dipendenti). Si tratta di una classe di base per la creazione di un'area a barre di scorrimento.

Descrizione

La classe CWndClient implementa la funzionalità per la creazione di un'area client con barre di scorrimento.

Dichiarazione

   class CWndClient : public CWndContainer

Titolo

   #include <Controls\WndClient.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CWndClient

Discendenti diretti

CCheckGroup, CListView, CRadioGroup

Metodi della Classe

Create

 

Create

Crea il controllo

Chart event handler

 

OnEvent

Event Handler di tutti gli eventi del chart

Proprietà

 

ColorBackground

Imposta colore di sfondo

ColorBorder

Imposta il colore del bordo

BorderType

Imposta tipo di bordo

Impostazioni

 

VScrolled

Ottiene/Imposta la flag che indica che la barra di scorrimento verticale viene utilizzata

HScrolled

Ottiene/Imposta la flag che indica che la barra di scorrimento orizzontale viene utilizzata

Controlli dipendenti

 

CreateBack

Crea sfondo per la barra di scorrimento

CreateScrollV

Crea barra di scorrimento verticale

CreateScrollH

Crea barra di scorrimento orizzontale

Event handler interni

 

OnResize

Event handler "Ridimensiona"

Event handlers dei controlli Dependent

 

OnVScrollShow

Event handler "Show" (virtual) del controllo dipendente VScroll

OnVScrollHide

Event handler "Hide" (virtual) del controllo dipendente VScroll

OnHScrollShow

Event handler (virtuale) "Show" del controllo dipendente HScroll

OnHScrollHide

Event handler "Hide" (virtual) del controllo dipendente HScroll

OnScrollLineDown

Event handler "ScrollLineDown" (virtual) del controllo dipendente VScroll

OnScrollLineUp

Event handler "ScrollLineUp" (virtual) del controllo dipendente VScroll

OnScrollLineLeft

Event handler "ScrollLineLeft" (virtual) del controllo dipendente HScroll

OnScrollLineRight

Event handler "ScrollLineRight" (virtual) del controllo dipendente HScroll

Ridimensiona

 

Rebound

Imposta le nuove coordinate del controllo utilizzando le coordinate della classe CRect

 