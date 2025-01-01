- Create
CWndClient
CWndClient è una classe del controllo complesso "Area Client" (con i controlli dipendenti). Si tratta di una classe di base per la creazione di un'area a barre di scorrimento.
Descrizione
La classe CWndClient implementa la funzionalità per la creazione di un'area client con barre di scorrimento.
Dichiarazione
|
class CWndClient : public CWndContainer
Titolo
|
#include <Controls\WndClient.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CWndClient
Discendenti diretti
Metodi della Classe
|
Create
|
|
Crea il controllo
|
Chart event handler
|
|
Event Handler di tutti gli eventi del chart
|
Proprietà
|
|
Imposta colore di sfondo
|
Imposta il colore del bordo
|
Imposta tipo di bordo
|
Impostazioni
|
|
Ottiene/Imposta la flag che indica che la barra di scorrimento verticale viene utilizzata
|
Ottiene/Imposta la flag che indica che la barra di scorrimento orizzontale viene utilizzata
|
Controlli dipendenti
|
|
Crea sfondo per la barra di scorrimento
|
Crea barra di scorrimento verticale
|
Crea barra di scorrimento orizzontale
|
Event handler interni
|
|
Event handler "Ridimensiona"
|
Event handlers dei controlli Dependent
|
|
Event handler "Show" (virtual) del controllo dipendente VScroll
|
Event handler "Hide" (virtual) del controllo dipendente VScroll
|
Event handler (virtuale) "Show" del controllo dipendente HScroll
|
Event handler "Hide" (virtual) del controllo dipendente HScroll
|
Event handler "ScrollLineDown" (virtual) del controllo dipendente VScroll
|
Event handler "ScrollLineUp" (virtual) del controllo dipendente VScroll
|
Event handler "ScrollLineLeft" (virtual) del controllo dipendente HScroll
|
Event handler "ScrollLineRight" (virtual) del controllo dipendente HScroll
|
Ridimensiona
|
|
Imposta le nuove coordinate del controllo utilizzando le coordinate della classe CRect
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
|
Metodi ereditati dalla classe CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Metodi ereditati dalla classe CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Enable, Disable, Hide, Save, Load