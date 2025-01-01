MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCWndClientOnHScrollHide CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound OnHScrollHide Kontrolün "HScrollHide" (dikey kaydıma çubuğunu gizle) olayı için sanal olay işleyici. virtual bool OnHScrollHide() Dönüş değeri Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'. Not Temel sınıf yöntemi hiçbir şey yapmaz ve her zaman 'true' dönüşü yapar. OnHScrollShow OnScrollLineDown