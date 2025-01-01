DokümantasyonBölümler
VScrolled (Get Yöntemi)

Dikey kaydırma çubuğunun kullanım durumunu gösteren bayrağı alır.

bool  VScrolled()

Dönüş değeri

Dikey kaydırma çubuğunun kullanıyorsa 'true', aksi durumda 'false'.

VScrolled (Set Yöntemi)

Dikey kaydırma çubuğunun kullanım durumunu gösteren bayrağı ayarlar.

bool  VScrolled(
   const bool  flag      // bayrak
   )

Parametreler

flag

[in]  Bayrak.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.