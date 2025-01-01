PositionCloseBy

Fecha a posição com o bilhete indicado usando a posição com direção oposta.

bool PositionCloseBy(

const ulong ticket,

const ulong ticket_by

)

Parâmetros

ticket

[in] Bilhete da posição fechada.

ticket_by

[in] Bilhete da posição oposta usada para o fechamento.

valor de retorno

true - no caso de uma verificação básica bem-sucedida, caso contrário, false.

Observação

A conclusão bem-sucedida do método PositionCloseBy(...) nem sempre indica a conclusão bem-sucedida da operação de negociação. É necessário verificar o resultado da solicitação de negociação (código de retorno do servidor de negocião) chamando usando o método ResultRetcode().