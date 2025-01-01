文档部分
PositionCloseBy

根据反向持仓关闭指定价格的持仓

bool  PositionCloseBy(
   const ulong   ticket,        // 持仓价格
   const ulong   ticket_by      // 反向持仓价格
   )

参数

报价

[in]  平仓价格。

ticket_by

[in]  反向持仓的关闭价格。

返回值

如果结构的基本检查成功，返回true，否则是false。

注意

成功完成PositionCloseBy(...) 类函数并不始终表示成功执行交易操作。您可以调用ResultRetcode() 类函数，检查交易请求结果 (交易服务器返回代码)。

