PositionCloseBy

Si chiude una posizione con il ticket specificato da una posizione opposta.

bool  PositionCloseBy(
   const ulong   ticket,        // Ticket posizione
   const ulong   ticket_by      // Ticket posizione opposta
   )

Parametri

ticket

[in] Ticket della posizione chiusa.

ticket_by

[in] Ticket della posizione opposta utilizzato per la chiusura.

Valore restituito

true se il controllo di base delle strutture ha successo, altrimenti false.

Nota

Il completamento con successo del metodo PositionCloseBy(...) non significa sempre una corretta esecuzione di un'operazione di trading. Si dovrebbe chiamare il metodo ResultRetcode() per controllare il risultato della richiesta di trade (codice di ritorno del trade server).

