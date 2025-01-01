MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTradePositionCloseBy
PositionCloseBy
Si chiude una posizione con il ticket specificato da una posizione opposta.
|
bool PositionCloseBy(
Parametri
ticket
[in] Ticket della posizione chiusa.
ticket_by
[in] Ticket della posizione opposta utilizzato per la chiusura.
Valore restituito
true se il controllo di base delle strutture ha successo, altrimenti false.
Nota
Il completamento con successo del metodo PositionCloseBy(...) non significa sempre una corretta esecuzione di un'operazione di trading. Si dovrebbe chiamare il metodo ResultRetcode() per controllare il risultato della richiesta di trade (codice di ritorno del trade server).