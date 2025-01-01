Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCTradePositionCloseBy
- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
PositionCloseBy
Schließt die Position mit dem angegebenen Ticket zur Gegenposition.
|
bool PositionCloseBy(
Parameter
ticket
[in] das Ticket der zu schließenden Position.
ticket_by
[in] Das Ticket der Gegenposition, die zum Schließen verwendet wird.
Rückgabewert
true - wenn Strukturen erfolgreich überprüft wurden, anderenfalls - false.
Hinweis
Ein erfolgreiches Beenden der Methode PositionCloseBy(...) bedeutet nicht immer eine erfolgreiche Ausführung des Trades. Es ist notwendig, das Ergebnis der Ausführung von Trade Request (Return Code des Handelsservers) durch den Aufruf der Methode ResultRetcode() zu prüfen.