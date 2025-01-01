DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCTradePositionCloseBy 

PositionCloseBy

Schließt die Position mit dem angegebenen Ticket zur Gegenposition.

bool  PositionCloseBy(
   const ulong   ticket,        // das Ticket der Position
   const ulong   ticket_by      // das Ticket der Gegenposition
   )

Parameter

ticket

[in]  das Ticket der zu schließenden Position.

ticket_by

[in]  Das Ticket der Gegenposition, die zum Schließen verwendet wird.

Rückgabewert

true - wenn Strukturen erfolgreich überprüft wurden, anderenfalls - false.

Hinweis

Ein erfolgreiches Beenden der Methode PositionCloseBy(...) bedeutet nicht immer eine erfolgreiche Ausführung des Trades. Es ist notwendig, das Ergebnis der Ausführung von Trade Request (Return Code des Handelsservers) durch den Aufruf der Methode ResultRetcode() zu prüfen.

Buy