PositionCloseBy

Ferme une position avec le ticket spécifié par une position opposée.

bool PositionCloseBy(

const ulong ticket,

const ulong ticket_by

)

Paramètres

ticket

[in] Ticket de la position fermée.

ticket_by

[in] Ticket de la position opposée utilisée pour la fermeture.

Valeur de Retour

true si la vérification de base des structures est correcte, false sinon.

Note

Une fin avec succès de la méthode PositionCloseBy(...) ne signifie pas toujours une exécution réussie de l'opération de trading. Vous devez appeler la méthode ResultRetcode() pour vérifier le résultat d'une demande de trade (le code de retour du serveur de trading).