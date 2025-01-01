DocumentationSections
CTradePositionCloseBy 

PositionCloseBy

Ferme une position avec le ticket spécifié par une position opposée.

bool  PositionCloseBy(
   const ulong   ticket,        // ticket de la position
   const ulong   ticket_by      // Ticket de la position opposée
   )

Paramètres

ticket

[in]  Ticket de la position fermée.

ticket_by

[in]  Ticket de la position opposée utilisée pour la fermeture.

Valeur de Retour

true si la vérification de base des structures est correcte, false sinon.

Note

Une fin avec succès de la méthode PositionCloseBy(...) ne signifie pas toujours une exécution réussie de l'opération de trading. Vous devez appeler la méthode ResultRetcode() pour vérifier le résultat d'une demande de trade (le code de retour du serveur de trading).

