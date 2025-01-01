PositionCloseBy

Cierra la posición con el ticket indicado de la posición en dirección opuesta

bool PositionCloseBy(

const ulong ticket,

const ulong ticket_by

)

Parámetros

ticket

[in] Ticket de la posición a cerrar.

ticket_by

[in] Ticket de la posición opuesta, que se usa para el cierre.

Valor retornado

true - en el caso de que la comprobación básica de las estructuras haya tenido éxito, de lo contrario, false.

Advertencia

El hecho de que el método PositionCloseBy(...) haya finalizado con éxito su trabajo no significa siempre que la operación comercial se haya realizado con éxito. Es necesario comprobar el resultado de la ejecución de la solicitud comercial (código de retorno del servidor comercial) llamando al método ResultRetcode().