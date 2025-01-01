MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTradePositionCloseBy
PositionCloseBy
지정된 티켓과 반대 포지션으로 포지션을 닫기.
|
bool PositionCloseBy(
매개변수
티켓
[in] 닫힌 포지션의 티켓.
ticket_by
[in] 마감에 사용되는 반대 포지션의 티켓.
반환된 값
구조의 기본 검사가 성공적이면 true, 그렇지 않으면 false.
참고
PositionCloseBy(...) 메서드가 성공적으로 완료되었다고 해서 반드시 거래 작업이 성공적으로 실행되는 것은 아닙니다. ResultRetcode() 메서드를 호출하여 거래 요청(거래 서버 반환 코드) 결과를 확인해야 합니다.