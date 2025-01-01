MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTradePositionCloseBy
PositionCloseBy
反対ポジションで指定されたチケットのポジションを決済します。
bool PositionCloseBy(
パラメータ
ticket
[in] 決済するポジションのチケット。
ticket_by
[in] 決済の為に使用される反対ポジションのチケット。
戻り値
構造の基本的なテストに成功した場合true、それ以外の場合はfalse。
注意事項
PositionCloseBy(...)メソッドの正常な完了は、常に取引実行の成功を意味するものではありません。ResultRetcode()メソッドの呼び出しで取引リクエスト（取引サーバーのリターンコード）の実行結果を確認する必要があります。