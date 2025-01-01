ドキュメントセクション
PositionCloseBy

反対ポジションで指定されたチケットのポジションを決済します。

bool  PositionCloseBy(
  const ulong   ticket,        // ポジションチケット
  const ulong  ticket_by      // 反対ポジションのチケット
  )

パラメータ

ticket

[in]  決済するポジションのチケット。

ticket_by

[in]  決済の為に使用される反対ポジションのチケット。

戻り値

構造の基本的なテストに成功した場合true、それ以外の場合はfalse。

注意事項

PositionCloseBy(...)メソッドの正常な完了は、常に取引実行の成功を意味するものではありません。ResultRetcode()メソッドの呼び出しで取引リクエスト（取引サーバーのリターンコード）の実行結果を確認する必要があります。

