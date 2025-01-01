DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCTradeLogLevel 

LogLevel

Define nível de entrada para mensagens.

void  LogLevel(
   ENUM_LOG_LEVELS  log_level      // logging level
   )

Parâmetros

log_level

[in]  Nível de entrada.

Valor de retorno

Nenhum.

Observação

LOG_LEVEL_NO desabilita a exibição de todas as mensagens (configurado automaticamente no modo otimização). LOG_LEVEL_ERRORS permite exibir apenas mensagens de erro (valor por padrão). LOG_LEVEL_ALL permite exibir qualquer mensagem (configurado automaticamente no modo de teste).

ENUM_LOG_LEVELS

Identificador

Descrição

Valor

LOG_LEVEL_NO

Exibindo as mensagens desativadas

0

LOG_LEVEL_ERRORS

Somente as mensagens de erro são exibidas

1

LOG_LEVEL_ALL

Todas as mensagens são exibidas

2