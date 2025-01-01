LogLevel

Define nível de entrada para mensagens.

void LogLevel(

ENUM_LOG_LEVELS log_level

)

Parâmetros

log_level

[in] Nível de entrada.

Valor de retorno

Nenhum.

Observação

LOG_LEVEL_NO desabilita a exibição de todas as mensagens (configurado automaticamente no modo otimização). LOG_LEVEL_ERRORS permite exibir apenas mensagens de erro (valor por padrão). LOG_LEVEL_ALL permite exibir qualquer mensagem (configurado automaticamente no modo de teste).

ENUM_LOG_LEVELS