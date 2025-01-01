- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
LogLevel
Define nível de entrada para mensagens.
|
void LogLevel(
Parâmetros
log_level
[in] Nível de entrada.
Valor de retorno
Nenhum.
Observação
LOG_LEVEL_NO desabilita a exibição de todas as mensagens (configurado automaticamente no modo otimização). LOG_LEVEL_ERRORS permite exibir apenas mensagens de erro (valor por padrão). LOG_LEVEL_ALL permite exibir qualquer mensagem (configurado automaticamente no modo de teste).
|
Identificador
|
Descrição
|
Valor
|
LOG_LEVEL_NO
|
Exibindo as mensagens desativadas
|
0
|
LOG_LEVEL_ERRORS
|
Somente as mensagens de erro são exibidas
|
1
|
LOG_LEVEL_ALL
|
Todas as mensagens são exibidas
|
2