LogLevel

Establece el nivel de logging de los mensajes.

void LogLevel(

ENUM_LOG_LEVELS log_level

)

Parámetros

log_level

[in] Nivel de logging.

Valor devuelto

Ninguno.

Nota

LOG_LEVEL_NO e inferior, desactiva la visualización de los mensajes (establecido automáticamente en el modo de optimización). LOG_LEVEL_ERRORS solamente imprime los mensajes de error (valor predeterminado). LOG_LEVEL_ALL y superior, activa la impresión de todos los mensajes (establecido automáticamente en el modo de test).

ENUM_LOG_LEVELS