LogLevel

Establece el nivel de logging de los mensajes.

void  LogLevel(
   ENUM_LOG_LEVELS  log_level      // nivel de logging
   )

Parámetros

log_level

[in]  Nivel de logging.

Valor devuelto

Ninguno.

Nota

LOG_LEVEL_NO e inferior, desactiva la visualización de los mensajes (establecido automáticamente en el modo de optimización). LOG_LEVEL_ERRORS solamente imprime los mensajes de error (valor predeterminado). LOG_LEVEL_ALL y superior, activa la impresión de todos los mensajes (establecido automáticamente en el modo de test).

ENUM_LOG_LEVELS

Identificador

Descripción

Valor

LOG_LEVEL_NO

No se muestran los mensajes

0

LOG_LEVEL_ERRORS

Solo se muestran los mensajes de error

1

LOG_LEVEL_ALL

Se muestran todos los mensajes

2