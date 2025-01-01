- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
LogLevel
Setzt die Protokollierungsstufe von Nachrichten.
|
void LogLevel(
Parameter
log_level
[in] Eine neue Protokollirungsstufe.
Rückgabewert
Nichts.
Hinweis
LOG_LEVEL_NO und weniger deaktiviert Schreiben von allen Nachrichten (wird automatisch beim Optimieren verwendet). LOG_LEVEL_ERRORS aktiviert Schreiben nur von Fehlermeldungen (Standardwert). LOG_LEVEL_ALL und mehr aktiviert Schreiben von allen Nachrichten (wird automatisch beim Testen verwendet).
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Wert
|
LOG_LEVEL_NO
|
Meldungausgabe ist deaktiviert
|
0
|
LOG_LEVEL_ERRORS
|
Nur Fehlermeldungen werden geschrieben
|
1
|
LOG_LEVEL_ALL
|
Alle Meldungen werden geschrieben
|
2