Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCTradeLogLevel 

LogLevel

Setzt die Protokollierungsstufe von Nachrichten.

void  LogLevel(
   ENUM_LOG_LEVELS  log_level      // Stufe
   )

Parameter

log_level

[in]  Eine neue Protokollirungsstufe.

Rückgabewert

Nichts.

Hinweis

LOG_LEVEL_NO und weniger deaktiviert Schreiben von allen Nachrichten (wird automatisch beim Optimieren verwendet). LOG_LEVEL_ERRORS aktiviert Schreiben nur von Fehlermeldungen (Standardwert). LOG_LEVEL_ALL und mehr aktiviert Schreiben von allen Nachrichten (wird automatisch beim Testen verwendet).

ENUM_LOG_LEVELS

Identifikator

Beschreibung

Wert

LOG_LEVEL_NO

Meldungausgabe ist deaktiviert

0

LOG_LEVEL_ERRORS

Nur Fehlermeldungen werden geschrieben

1

LOG_LEVEL_ALL

Alle Meldungen werden geschrieben

2