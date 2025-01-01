LogLevel

Setzt die Protokollierungsstufe von Nachrichten.

void LogLevel(

ENUM_LOG_LEVELS log_level

)

Parameter

log_level

[in] Eine neue Protokollirungsstufe.

Rückgabewert

Nichts.

Hinweis

LOG_LEVEL_NO und weniger deaktiviert Schreiben von allen Nachrichten (wird automatisch beim Optimieren verwendet). LOG_LEVEL_ERRORS aktiviert Schreiben nur von Fehlermeldungen (Standardwert). LOG_LEVEL_ALL und mehr aktiviert Schreiben von allen Nachrichten (wird automatisch beim Testen verwendet).

ENUM_LOG_LEVELS