LogLevel

Imposta livello di logging per i messaggi.

void  LogLevel(
   ENUM_LOG_LEVELS  log_level      // livello di logging
   )

Parametri

log_level

[in]  Livello di Logging.

Valore di ritorno

Nessuno.

Nota

LOG_LEVEL_NO e meno, disabilita la visualizzazione di ogni messaggio (impostati automaticamente in modalità di ottimizzazione). LOG_LEVEL_ERRORS permette la visualizzazione dei soli messaggi di errore (valore di default). LOG_LEVEL_ALL e più abilita la visualizzazione ogni messaggio (impostato automaticamente nella modalità di test).

ENUM_LOG_LEVELS

Identifier

Descrizione

Value

LOG_LEVEL_NO

Visualizzazione dei messaggi disabilitata

0

LOG_LEVEL_ERRORS

Vengono visualizzati solo i messaggi di errore

1

LOG_LEVEL_ALL

Vengono visualizzati tutti i messaggi

2