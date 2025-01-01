LogLevel

Définit le niveau de journalisation des messages.

void LogLevel(

ENUM_LOG_LEVELS log_level

)

Paramètres

log_level

[in] Niveau de journalisation.

Valeur de retour

Aucune.

Note

LOG_LEVEL_NO et en-dessous désactive l'affichage de tous les messages (définit automatiquement dans le mode d'optimisation). LOG_LEVEL_ERRORS active l'affichage des messages d'erreurs uniquement (valeur par défaut). LOG_LEVEL_ALL et au-dessus active l'affichage de tous les messages (définit automatiquement dans le mode de test).

ENUM_LOG_LEVELS