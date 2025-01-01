- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
LogLevel
Définit le niveau de journalisation des messages.
|
void LogLevel(
Paramètres
log_level
[in] Niveau de journalisation.
Valeur de retour
Aucune.
Note
LOG_LEVEL_NO et en-dessous désactive l'affichage de tous les messages (définit automatiquement dans le mode d'optimisation). LOG_LEVEL_ERRORS active l'affichage des messages d'erreurs uniquement (valeur par défaut). LOG_LEVEL_ALL et au-dessus active l'affichage de tous les messages (définit automatiquement dans le mode de test).
|
Identifier
|
Description
|
Value
|
LOG_LEVEL_NO
|
L'affichage des messages est désactivé
|
0
|
LOG_LEVEL_ERRORS
|
Seuls les messages d'erreurs sont affichés
|
1
|
LOG_LEVEL_ALL
|
Tous les messages sont affichés
|
2