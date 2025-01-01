DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTradeLogLevel 

LogLevel

Définit le niveau de journalisation des messages.

void  LogLevel(
   ENUM_LOG_LEVELS  log_level      // niveau de journalisation
   )

Paramètres

log_level

[in]  Niveau de journalisation.

Valeur de retour

Aucune.

Note

LOG_LEVEL_NO et en-dessous désactive l'affichage de tous les messages (définit automatiquement dans le mode d'optimisation). LOG_LEVEL_ERRORS active l'affichage des messages d'erreurs uniquement (valeur par défaut). LOG_LEVEL_ALL et au-dessus active l'affichage de tous les messages (définit automatiquement dans le mode de test).

ENUM_LOG_LEVELS

Identifier

Description

Value

LOG_LEVEL_NO

L'affichage des messages est désactivé

0

LOG_LEVEL_ERRORS

Seuls les messages d'erreurs sont affichés

1

LOG_LEVEL_ALL

Tous les messages sont affichés

2