Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2969
provavelmente você não sabe o suficiente sobre o assunto... oback-end em C++ está em alta demanda e é quase o trabalho mais caro.
você provavelmente não está totalmente ciente... oback-end em C++ está em alta demanda e é quase o trabalho mais caro.
provavelmente você não está ciente de que um site não é apenas um backend ;)
Nem todo mundo acompanha o desenvolvimento da MQL5, mas ela tem métodos padrão para matrizes e vetores.
Esses são os métodos padrão da linguagem, não de bibliotecas de terceiros. Com a introdução de tipos de matriz/vetor/complexo, a linguagem se tornou muito poderosa para análise estatística e matemática pesada.
Função
Ação
Categoria
Ativação
Calcula os valores da função de ativação e grava no vetor/matriz passado
Aprendizado de máquina
ArgMax
Retorna o índice do valor máximo
Estatísticas
ArgMin
Retorna o índice do valor mínimo
Estatísticas
ArgSort
Retorna o índice ordenado
Manipulações
Assign
Copia uma matriz, um vetor ou uma matriz com conversão automática
Inicialização
Média
Calcula uma média ponderada de valores de matriz/vetor.
Estatísticas
Cholesky
Calcula a decomposição de Cholesky
Transformações
Clipe
Restringe elementos de matriz/vetor a um intervalo especificado de valores aceitáveis
Manipulações
Col
Retorna um vetor de coluna. Grava o vetor na coluna especificada
Manipulações
Cols
Retorna o número de colunas na matriz
Características
Compare
Compara elementos de duas matrizes/vetores com a precisão especificada
Manipulações
CompareByDigits
Compara elementos de duas matrizes/vetores para correspondência com precisão de dígitos significativos
Manipulações
Cond
Calcula o número condicional de uma matriz
Características
Convolve
Retorna uma convolução linear discreta de dois vetores
Derivadas
Copiar
Retorna uma cópia de uma determinada matriz/vetor
Manipulações
CopyRates
Obtém a série histórica da estrutura MqlRates do período-símbolo especificado na quantidade especificada em uma matriz ou vetor
Inicialização
CopyTicks
Obtém ticks da estrutura MqlTick em uma matriz ou vetor
Inicialização
CopyTicksRange
Obtém uma matriz ou vetor de ticks da estrutura MqlTick no intervalo de datas especificado.
Inicialização
CorrCoef
Calcula o coeficiente de correlação de Pearson (coeficiente de correlação linear)
Derivativos
Correlate
Calcula a correlação cruzada de dois vetores
Derivativos
Cov
Calcula a matriz de covariância
Produtos
CumProd
Retorna o produto cumulativo de elementos de matriz/vetor, incluindo elementos ao longo do eixo fornecido.
Estatísticas
CumSum
Retorna a soma cumulativa de elementos de matriz/vetor, incluindo elementos ao longo do eixo fornecido
Estatísticas
Derivative
Calcula os valores da derivada da função de ativação e grava no vetor/matriz passado
Aprendizado de máquina
Det
Calcula o determinante de uma matriz quadrada não degenerada
Características
Diag
Extrai uma diagonal ou constrói uma matriz diagonal
Manipulações
Ponto
Produto escalar de dois vetores
Derivadas
Eig
Calcula os valores próprios e os vetores próprios direitos de uma matriz quadrada
Transformações
EigVals
Calcula os valores próprios de uma matriz geral
Transformações
Eye
Retorna uma matriz com uns na diagonal e zeros em outros lugares
Inicialização
Preenchimento
Preenche uma matriz ou vetor existente com um determinado valor
Inicialização
Plano
Permite que um elemento da matriz seja acessado usando um único índice em vez de dois índices
Manipulações
Completo
Cria e retorna uma nova matriz preenchida com o valor especificado.
Inicialização
GeMM
Multiplicação geral de duas matrizes (General Matrix Multiply)
Produtos
Hsplit
Divisão horizontal de uma matriz em várias submatrizes. O mesmo que Split com eixo = 0.
Manipulações
Identity (Identidade)
Cria uma única matriz com o tamanho especificado
Inicialização
Init
Inicializa uma matriz ou vetor
Inicialização
Inner
Produto interno de duas matrizes
Derivativos
Inversa
Calcula o inverso (multiplicativo) de uma matriz quadrada não degenerada usando o método Jordaan-Gauss
Soluções
Kron
Retorna o produto de Kronecker de duas matrizes, uma matriz e um vetor, um vetor e uma matriz ou dois vetores
Produtos
Perda
Calcula os valores da função de perda e grava no vetor/matriz passado
Aprendizado de máquina
LstSq
Retorna a solução de mínimos quadrados de equações algébricas lineares (para matrizes não quadradas ou degeneradas)
Soluções
LU
Fatoração LU de uma matriz como o produto de uma matriz triangular inferior e uma matriz triangular superior
Transformações
LUP
Fatoração LUP com permutação parcial, que se refere à decomposição LU somente com permutação de linha: PA=LU
Transformações
MatMul
Produto matricial de duas matrizes
Derivadas
Max
Retorna o valor máximo em uma matriz/vetor
Estatísticas
Média
Calcula a média aritmética dos valores dos elementos
Estatísticas
Mediana
Calcula a mediana dos elementos da matriz/vetor
Estatísticas
Mínimo
Retorna o valor mínimo na matriz/vetor
Estatísticas
Norm
Retorna a norma da matriz ou do vetor
Características
Uns
Cria e retorna uma nova matriz preenchida com uns
Inicialização
Externo
Calcula o produto externo de duas matrizes ou dois vetores
Produtos
Percentil
Retorna o percentil especificado dos elementos ou elementos da matriz/vetor ao longo do eixo especificado.
Estatísticas
PInv
Calcula uma matriz pseudo-inversa usando o método Moore-Penrose
Soluções
Potência
Eleva uma matriz quadrada a um grau inteiro
Produtos
Prod
Retorna o produto de elementos de matriz/vetor, que também pode ser realizado para um determinado eixo
Estatísticas
Ptp
Retorna o intervalo de valores de matriz/vetor ou o eixo de matriz fornecido
Estatísticas
QR
Calcula a fatoração qr de uma matriz
Transformações
Quantil
Retorna o quantil especificado de valores de elementos de matriz/vetor ou elementos ao longo do eixo especificado
Estatísticas
Classificação
Retorna a classificação da matriz usando o método Gaussiano
Características
RegressionMetric
Calcula a métrica de regressão como o erro de desvio da linha de regressão desenhada no conjunto de dados especificado
Estatísticas
Reshape
Altera a forma de uma matriz sem alterar seus dados
Manipulações
Redimensionar
Retorna uma nova matriz com forma e tamanho alterados
Manipulações
Row (Linha)
Retorna uma linha de vetor. Grava o vetor na linha especificada
Manipulações
Linhas
Retorna o número de linhas na matriz
Características
Tamanho
Retorna o tamanho do vetor
Características
SLogDet
Calcula o sinal e o logaritmo do determinante da matriz
Características
Solve
Resolve uma equação matricial linear ou um sistema de equações algébricas lineares
Soluções
Classificar
Classificar por local
Manipulações
Espectro
Calcula o espectro de uma matriz como o conjunto de seus valores próprios do produto AT*A
Características
Divisão
Divide uma matriz em várias submatrizes
Manipulações
Std
Retorna o desvio padrão de valores de elementos de matriz/vetor ou elementos ao longo de um determinado eixo.
Estatísticas
Sum
Retorna a soma de elementos de matriz/vetor que também pode ser executada para o(s) eixo(s) fornecido(s)
Estatísticas
SVD
Decomposição de valor singular
Transformações
SwapCols
Troca colunas em uma matriz
Manipulações
SwapRows
Troca as linhas em uma matriz
Manipulações
Traço
Retorna a soma das diagonais da matriz
Características
Transpor
Transpõe (troca os eixos) e retorna a matriz modificada
Manipulações
Tri
Constrói uma matriz com uns na diagonal fornecida e abaixo e zeros em outros lugares.
Inicialização
TriL
Retorna uma cópia da matriz com elementos zerados sobre a k-ésima diagonal. Matriz triangular inferior
Manipulações
TriU
Retorna uma cópia da matriz com elementos zerados abaixo da k-ésima diagonal. Matriz triangular superior
Manipulações
Var
Calcula a variação dos valores dos elementos da matriz/vetor
Estatísticas
Vsplit
Divisão vertical de uma matriz em várias submatrizes. O mesmo que Split com eixo=1
Manipulações
Zeros
Cria e retorna uma nova matriz preenchida com zeros
Inicialização
Não preciso de suas ofertas, preciso de seus backtests!
Você descobre como validar melhor seu ofício de FF e isso será automático. Essa é uma ideia legal.
Basta validá-la como um algoritmo normal.
Não estou falando sobre isso como uma descoberta, eu a inventei há mais de um ano...
O homem perguntou como treinar o AMO para obter lucro, eu apenas lhe mostrei como...
basta validá-lo como um algoritmo normal.
Não estou falando sobre isso como uma descoberta, eu inventei essa coisa há mais de um ano....
O homem perguntou como treinar o AMO para obter lucro, acabei de lhe mostrar como.