Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2971
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
ops... eu respondi e outros não... ou ela se excluiu ou os moderadores o fizeram.
Nas estações, aprender não é uma opção....
Novamente, o midijorney o contradiz. Ele coleta amostras de bancos de dados reais (de estatísticas, do passado) e treina redes com elas. O resultado é muito bonito.
Para que a NN funcione, você precisa de duas coisas: 1) precisamos de um passado confiável, 2) precisamos de um conjunto de amostras (as melhores ou as piores, ou todas elas, mas com pontuações).
Aqui entramos imediatamente na contradição sobre "o preço inclui tudo"... e não inclui :-) no ponto (2) usamos informações que não estão disponíveis em (1).
Mais uma vez, midijorney o contradiz. Há amostras retiradas de bases reais (de estatísticas, do passado), e as redes são treinadas nelas
Bem, então, o graal foi aprendido, o que o está impedindo de ganhar dinheiro?)
Que tal usar seu cérebro? :-))
Bem, é engraçado, 20 páginas sobre "como usar o BLEEP".
talvez usar seu cérebro? :-)
Bem, isso é engraçado, 20 páginas de "como usar o BLEEP".
Bem, então, o graal foi aprendido, o que está impedindo você de aplicar dinheiro?)
O que nos impede de gastar dinheiro nesse contexto é:
1) a falta de amostras reais. (amostras, estatísticas) no espaço previsível disponível. Você tem amigos em DC que fornecerão um estado "impessoal" do cliente por 3-5-10 anos? (10 é fantástico, pelo menos 3).
2) já mencionado, as estatísticas reais longas usam informações que não estão disponíveis para repetição.
1) Ou é isso, e funciona.
2) Ou está tudo no automático e nunca funciona.
Ainda estou no ponto 1), mas estou sonhando com o ponto 2)
não em termos de ataques de R, mas apenas que as entradas se parecem com alienígenas.
O mercado de ações é um mercado em que não há quase nada (mas o que é mercado?) - apenas aritmética.
Seu ML entrou a partir de uma sobrecompra/sobrevenda em um momento estritamente significativo. Unidade de lugar+tempo (na qual o ramo está enroscado)
E quem sou eu então))))
A situação oposta. Ninguém usa o R de grandes implementadores. E as pessoas não são as últimas em TI. Embora python não seja muito procurado lá, geralmente é scala.
Usei o becky mailer até a última vez, e poucas pessoas o conheciam, e o emeditor em vez do bloco de notas também não é a escolha mais frequente, mas essas são ferramentas, e a linguagem é uma ferramenta, qual é a diferença, com o que fazer uma arte? Os cortes são a principal coisa)))) Parece que minha pá é amarela, e é melhor do que a sua verde))))))
Embora talvez não seja bem assim, o tamanho e a configuração das pás são diferentes)))))