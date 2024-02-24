Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2975
É necessário salvar uma pessoa que está obviamente se afogando, mas que gosta de se suicidar?
Sente-se na margem - herói - a escolha é sua.
Eu já lhe disse o suficiente sobre qual é a questão e por que a solução do problema aumentará a estabilidade do modelo.
De que adianta se gabar de que você conhece um pacote em R que pode resolver tal e tal problema se eu não puder usá-lo?
Até o momento, as tentativas não foram bem-sucedidas. Você quer tentar?
Não. Tente você mesmo (enquanto os próximos cálculos estão sendo feitos e você levará tempo), os idiomas são semelhantes.
Você forneceu o método mais simples - sim, não é difícil.
Outros têm a mesma essência simples. Descrevi algumas opções no texto - pular duplicatas e recalcular o tamanho do quantum de base levando em conta as duplicatas. Há também a divisão não por número, mas por intervalo e a combinação desses métodos.
O problema não é apenas a execução mecânica, mas como calcular malhas não proporcionais. As distribuições de densidade de probabilidade são construídas lá e já são quantificadas, pelo que entendi.
Não tenho muito tempo livre e prefiro gastá-lo codificando o que sei fazer. Talvez, se esta for a última tarefa, eu me sente e fique pensando por dias a fio, mas, por enquanto, prefiro seguir em outras direções deste projeto. O bom é que as tabelas de quantificação podem ser descarregadas.
As distribuições de densidade de probabilidade são construídas lá e já estão quantificadas,
Qual método de quantificação? Todos eles estão nessa página.
se eu não puder usá-lo?
Método GreedyLogSum - como exemplo, você pode ver que a grade não é uniforme. Presumo que uma distribuição lognormal seja construída por meio da aproximação das métricas de amostra e, em seguida, a grade é feita de alguma forma. Não consigo ler as fórmulas.
Aqui estão as fórmulas em detalhes.
Você pode falar, mas não sei se pode ouvir.
Sim, a ideia da árvore de decisão poderia ser uma ideia funcional para a criação de uma tabela quântica. Obrigado pela ideia!
Mesmo que eu tenha encontrado um pacote desconhecido e até criado uma árvore.
Em seguida, preciso lidar com loops no R, salvando árvores.
E em que formato elas são salvas? Provavelmente na forma de regras, o que significa que preciso criar um analisador que transforme essas regras no formato necessário.
Não seria mais fácil para mim resolver o problema por meio de um histograma com intervalos uniformes de 0,5%, combinando colunas semelhantes em métricas/condições?
E, em geral, perguntei inicialmente sobre métricas que caracterizam a amostra que caiu no corte quântico. Se não tiver ideias nesse sentido ou se não quiser pensar, diga-me.
Caso contrário, estamos acostumados a fazer um show aqui - é por isso que este tópico é um lixo.
Método GreedyLogSum - como exemplo, você pode ver que a grade não é uniforme. Presumo que uma distribuição lognormal seja construída usando as métricas de amostra por meio de aproximação, e a grade seja feita de alguma forma. Não sei como ler as fórmulas.
Essa função simples também criará uma grade irregular por valores. Uniforme é Uniforme.
∑ i = 1 n log ( w e i g h t ) , w h e r e i=1∑nlog(weight),where
- n n - O número de objetos distintos no compartimento.
- - w e i g h t weight - O número de vezes que um objeto no compartimento é repetido.
Funciona com o número de repetições/duplicatas. Tudo é praticamente o mesmo. Não consegui encontrar a função (com uma rápida pesquisa), portanto, não posso dizer com certeza... Descrevi as variantes da contabilidade de duplicatas anteriormente, acho que é uma delas ou algo próximo.
Acho que é apenas uma questão de levar em conta os pesos no caso de valores repetidos, ou seja, aparece um pouco de volume e a grade é comprimida nesse segmento.
Acho que você conseguirá resolver o problema!
Talvez, mas não estou vendo o peixe aí. Eu não uso quantificação de forma alguma. Prefiro explorar dados flutuantes.