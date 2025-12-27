Calendário Econômico
Brasil - Vendas no Varejo (Mensal) (Brazil Retail Sales m/m)
|Moderada
|0.5%
|-0.1%
|
-0.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.2%
|
0.5%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Pesquisa Mensal de Comércio - PMC faz parte do Programa Anual das Pesquisas Estruturais por Empresa do IBGE e coleta dados sobre as receitas, despesas, pessoal ocupado, salários, retiradas e outras remunerações, compras, estoques e margem de comercialização, entre outros dados do segmento comercial atacadista e varejista no País.
Para a realização da PMC é usado dois modelos de entrevistas eletrônicas que são disponibilizados por critérios técnicos às empresas: modelo completo e simplificado.
O modelo completo é disponibilizado as empresas que tem um quadro funcional de 20 ou mais indivíduos, incluindo proprietários e sócios, no período referente à pesquisa. No entanto, empresas com quadro inferior a 20 indivíduos que apresentam receitas compatíveis com as grandes empresas, preenchem o modelo completo.
O modelo simplificado é disponibilizado as empresas que tem um quadro funcional inferior 20 indivíduos, incluindo proprietários e sócios, no período referente à pesquisa.
A Pesquisa Mensal de Comércio – PMC no Brasil é realizada conjuntamente com a Pesquisa Anual de Comércio – PAC, devido às especificidades das variações sazonais e circunstanciais que são típicas do comércio varejista e também para acompanhar o consumo no País.
As estatísticas da Pesquisa Mensal de Comércio – PMC em conjunto com a Pesquisa Anual de Comércio – PAC são divulgadas no Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA.
Uma leitura do indicador acima do esperado pode ser considerada como positiva/alta para o Real.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Vendas no Varejo (Mensal) (Brazil Retail Sales m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress