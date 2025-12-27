A Pesquisa Mensal de Comércio - PMC faz parte do Programa Anual das Pesquisas Estruturais por Empresa do IBGE e coleta dados sobre as receitas, despesas, pessoal ocupado, salários, retiradas e outras remunerações, compras, estoques e margem de comercialização, entre outros dados do segmento comercial atacadista e varejista no País.

Para a realização da PMC é usado dois modelos de entrevistas eletrônicas que são disponibilizados por critérios técnicos às empresas: modelo completo e simplificado.

O modelo completo é disponibilizado as empresas que tem um quadro funcional de 20 ou mais indivíduos, incluindo proprietários e sócios, no período referente à pesquisa. No entanto, empresas com quadro inferior a 20 indivíduos que apresentam receitas compatíveis com as grandes empresas, preenchem o modelo completo.

O modelo simplificado é disponibilizado as empresas que tem um quadro funcional inferior 20 indivíduos, incluindo proprietários e sócios, no período referente à pesquisa.

A Pesquisa Mensal de Comércio – PMC no Brasil é realizada conjuntamente com a Pesquisa Anual de Comércio – PAC, devido às especificidades das variações sazonais e circunstanciais que são típicas do comércio varejista e também para acompanhar o consumo no País.

As estatísticas da Pesquisa Mensal de Comércio – PMC em conjunto com a Pesquisa Anual de Comércio – PAC são divulgadas no Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA.

Uma leitura do indicador acima do esperado pode ser considerada como positiva/alta para o Real.

Últimos valores: