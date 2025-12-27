CalendárioSeções

Brasil - Índice Composto de Gestores de Compras do Markit publicado pela S&P Global (S&P Global Brazil Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Brasil
BRL, Real brasileiro
S&P Global
Negócio
Baixa 48.8 48.9
48.2
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
49.3
48.8
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A empresa IHS Markit Ltd é uma provedora global de informações críticas, análises e soluções para as principais indústrias e mercados que estimulam as economias ao redor do mundo. Tem como objetivo oferecer informações, análises e soluções financeiras e negociais para as empresas que contratam seus serviços e governos, melhorando a eficiência operacional e fornecendo soluções que levam a decisões bem informadas e confiáveis.

A IHS Markit publica um índice de pesquisa de negócios a nível mundial denominado Purchasing Managers Index (PMI®), traduzindo para o português seria Índice de Gerenciamento de Compras. O PMI é uma média ponderada calculada a através dos dados estatísticos de novos pedidos, produção, emprego, prazo de entrega dos fornecedores e estoques de insumos.

Atualmente, o IHS Markit é um dos provedores de indicadores de maior credibilidade ao redor do mundo, utilizado como parâmetro por bancos centrais, mercados financeiros e tomadores de decisões de negócios, principalmente devidos a seus indicadores mensais das tendências econômicas atualizadas, são certeiros e geralmente únicos.

A pesquisa mensal IHS Markit Brasil PMI - Setor Industrial é compilada mediante informações alcançadas a partir das respostas de questionários enviados a executivos encarregados por compras em cerca de 400 empresas do setor industrial. A pesquisa é sedimentada por setor e pelo número de funcionários das empresas, com base nas suas contribuições para o PIB.

As respostas coletadas são comparadas com o mês anterior e os resultados variam entre 0 e 100.Este indicador reflete as condições setor Industrial, uma leitura acima de 50 indica crescimento e pode ter um impacto positivo nas cotações do Real.

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Índice Composto de Gestores de Compras do Markit publicado pela S&P Global (S&P Global Brazil Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
48.8
48.9
48.2
out. 2025
48.2
47.2
46.5
set. 2025
46.5
48.3
47.7
ago. 2025
47.7
50.6
48.2
jul. 2025
48.2
50.8
48.3
jun. 2025
48.3
51.6
49.4
mai. 2025
49.4
51.7
50.3
abr. 2025
50.3
50.8
51.8
mar. 2025
51.8
51.3
53.0
fev. 2025
53.0
51.1
50.7
jan. 2025
50.7
51.4
50.4
dez. 2024
50.4
51.4
52.3
nov. 2024
52.3
50.7
52.9
out. 2024
52.9
50.5
53.2
set. 2024
53.2
51.7
50.4
ago. 2024
50.4
53.6
54.0
jul. 2024
54.0
52.0
52.5
jun. 2024
52.5
53.5
52.1
mai. 2024
52.1
51.3
55.9
abr. 2024
55.9
50.2
53.6
mar. 2024
53.6
52.8
54.1
fev. 2024
54.1
51.6
52.8
jan. 2024
52.8
48.6
48.4
dez. 2023
48.4
49.0
49.4
nov. 2023
49.4
48.8
48.6
out. 2023
48.6
49.6
49.0
set. 2023
49.0
49.0
50.1
ago. 2023
50.1
47.2
47.8
jul. 2023
47.8
46.8
46.6
jun. 2023
46.6
45.7
47.1
mai. 2023
47.1
45.6
44.3
abr. 2023
44.3
48.1
47.0
mar. 2023
47.0
48.4
49.2
fev. 2023
49.2
45.8
47.5
jan. 2023
47.5
44.2
44.2
dez. 2022
44.2
47.5
44.3
nov. 2022
44.3
51.0
50.8
out. 2022
50.8
51.5
51.1
set. 2022
51.1
53.0
51.9
ago. 2022
51.9
54.1
54.0
jul. 2022
54.0
54.2
54.1
jun. 2022
54.1
53.1
54.2
mai. 2022
54.2
52.1
51.8
abr. 2022
51.8
51.0
52.3
mar. 2022
52.3
48.7
49.6
fev. 2022
49.6
48.8
47.8
jan. 2022
47.8
49.8
49.8
dez. 2021
49.8
50.8
49.8
nov. 2021
49.8
53.1
51.7
out. 2021
51.7
54.1
54.4
