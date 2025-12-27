CalendárioSeções

Brasil - Índice de Preços ao Consumidor Ajustado (Mensal)

País:
Brasil
BRL, Real brasileiro
Fonte:
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
Setor:
Preços
Baixa 0.12%
0.07%
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
0.12%
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor Ajustado - Mensal - (CPI s.a. m/m) reflete a mudança nos preços de bens e serviços do ponto de vista do consumidor como uma porcentagem no mês relatado em comparação com o mês anterior. Os valores são ajustados sazonalmente. É avaliada uma cesta de bens e serviços, sendo a despesa das famílias responsável por uma grande proporção dos gastos das famílias. CPI é um indicador chave da demanda do consumidor e da inflação no país. O crescimento do índice de preços ao consumidor pode ter um impacto positivo nas cotações do real.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
0.12%
0.07%
out. 2025
0.07%
0.52%
set. 2025
0.52%
-0.04%
ago. 2025
-0.04%
0.35%
jul. 2025
0.35%
0.31%
jun. 2025
0.31%
0.32%
mai. 2025
0.32%
0.41%
abr. 2025
0.41%
0.51%
mar. 2025
0.51%
1.32%
fev. 2025
1.32%
0.06%
jan. 2025
0.06%
0.44%
dez. 2024
0.44%
0.33%
nov. 2024
0.33%
0.54%
out. 2024
0.54%
0.50%
set. 2024
0.50%
0.08%
ago. 2024
0.08%
0.50%
jul. 2024
0.50%
0.28%
jun. 2024
0.28%
0.49%
mai. 2024
0.49%
0.33%
abr. 2024
0.33%
0.10%
mar. 2024
0.10%
0.82%
fev. 2024
0.82%
0.32%
jan. 2024
0.32%
0.49%
dez. 2023
0.49%
0.23%
nov. 2023
0.23%
0.23%
out. 2023
0.23%
0.31%
set. 2023
0.31%
0.30%
ago. 2023
0.30%
0.19%
jul. 2023
0.19%
-0.02%
jun. 2023
-0.02%
0.28%
mai. 2023
0.28%
0.58%
abr. 2023
0.58%
0.64%
mar. 2023
0.64%
0.85%
fev. 2023
0.85%
0.44%
jan. 2023
0.44%
0.53%
dez. 2022
0.53%
0.36%
nov. 2022
0.36%
0.59%
out. 2022
0.59%
-0.23%
set. 2022
-0.23%
-0.30%
ago. 2022
-0.30%
-0.61%
jul. 2022
-0.61%
0.73%
jun. 2022
0.73%
0.52%
mai. 2022
0.52%
1.03%
abr. 2022
1.03%
1.54%
mar. 2022
1.54%
1.02%
fev. 2022
1.02%
0.47%
jan. 2022
0.47%
0.64%
dez. 2021
0.64%
0.87%
nov. 2021
0.87%
1.22%
out. 2021
1.22%
1.18%
