Calendário Econômico
Brasil - Índice de Preços ao Consumidor Ajustado (Mensal) (Brazil Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)
|Baixa
|0.12%
|
0.07%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
0.12%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor Ajustado - Mensal - (CPI s.a. m/m) reflete a mudança nos preços de bens e serviços do ponto de vista do consumidor como uma porcentagem no mês relatado em comparação com o mês anterior. Os valores são ajustados sazonalmente. É avaliada uma cesta de bens e serviços, sendo a despesa das famílias responsável por uma grande proporção dos gastos das famílias. CPI é um indicador chave da demanda do consumidor e da inflação no país. O crescimento do índice de preços ao consumidor pode ter um impacto positivo nas cotações do real.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Índice de Preços ao Consumidor Ajustado (Mensal) (Brazil Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)".
