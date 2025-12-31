Calendário Econômico
Taxa de Longo Prazo do Banco Nacional de Desenvolvimento (Brazilian Development Bank Long Term Interest Rate TJLP)
|Baixa
|9.07%
|
8.96%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
9.07%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Taxa de Longo Prazo (TLP), antes denominada Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP), passou a valer a partir de 1º de janeiro de 2018, é a principal taxa de financiamentos do BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A atual TLP é definida a cada três meses com base na meta de inflação para o ano.
O governo pode conceder juros menores para estimular determinadas empresas e setores, mas para isso acontecer é necessário passar pelo orçamento público, ou seja, a antiga TJLP precisava da aprovação do Congresso. Devido a esta questão política, com o objetivo de ficar livre de interferências governamentais, a taxa foi reformulada pelo BNDES, que gradualmente se igualará à taxa dos juros de mercado até 2023, desta forma será uma taxa de juros dentro dos padrões do mercado.
Apesar de ser uma taxa, a TLP possui algumas vantagens para os investidores e para quem adquire os financiamentos do BNDES; a taxa de juro real é fixa do início ao fim do financiamento, causando menos instabilidade nos custos dos financiamentos e segurança aos credores, dando a certeza quanto à taxa real futura. Por ser fixa, haverá menos desconfiança em relação à TLP e serve como suporte para o regime de metas. Mesmo que a TLP sofra a influência da variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e isto possa interferir no valor do financiamento, as eventuais correções dos preços de venda dos produtos e serviços são minimizadas, adequando-se a realidade do mercado.
Por ser uma taxa de juros para fins de financiamentos do BNDES, o aumento da taxa TLP desfavorece a economia e pode enfraquecer o Real.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Taxa de Longo Prazo do Banco Nacional de Desenvolvimento (Brazilian Development Bank Long Term Interest Rate TJLP)".
