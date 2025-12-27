CalendárioSeções

Brasil - Balança Comercial (Brazil Trade Balance)

País:
Brasil
BRL, Real brasileiro
Fonte:
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Ministry of Industry, Foreign Trade and Services)
Setor:
Comércio
Baixa $​5.842 bilh $​10.682 bilh
$​6.964 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil (MDIC) divulga semanalmente e mensalmente os dados da balança comercial brasileira.

A Balança Comercial é o indicador econômico que retrata a diferença entre tudo que é exportado e importado em relação a bens e serviços dentro do País em determinado intervalo de tempo.

Quando o saldo da balança comercial é positivo, existe um Superávit, ou seja, o total de exportações supera o total das importações. O superávit da balança comercial é uma condição preponderante da economia brasileira, ou seja, estão ocorrendo mais vendas de bens e serviços para o exterior do que entrando com as importações. O lucro ganho com uma balança comercial positiva é investido internamente, melhorando a economia do País.

Quando o saldo da balança comercial é negativo, existe um Déficit, ou seja, o total de importações supera o total das exportações. O déficit da balança comercial é uma condição depreciativa da economia brasileira, ou seja, estão ocorrendo mais entradas de bens e serviços do exterior do que saindo com as exportações. O prejuízo causado por uma balança comercial negativa afeta diretamente a reservas financeiras do País, visto que serão usadas para cobrir o custo do País.

A taxa de cobertura é um conceito que define a proporção total dos volumes das exportações sobre as importações (EXP/IMP). Conforme o valor desta taxa, se tem a noção de quanto um País depende comercialmente dos parceiros externos. Quanto menor a taxa de cobertura, maior a tendência para um saldo comercial negativo e mais dependente é o País dos parceiros estrangeiros.

Este indicador pode favorecer a moeda brasileira, o Real, na medida em que o resultado esperado é maior do que a previsão.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Balança Comercial (Brazil Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
$​5.842 bilh
$​10.682 bilh
$​6.964 bilh
out. 2025
$​6.964 bilh
$​0.884 bilh
$​2.990 bilh
set. 2025
$​2.990 bilh
$​3.544 bilh
$​6.133 bilh
ago. 2025
$​6.133 bilh
$​4.074 bilh
$​7.075 bilh
jul. 2025
$​7.075 bilh
$​10.031 bilh
$​5.889 bilh
jun. 2025
$​5.889 bilh
$​9.002 bilh
$​7.239 bilh
mai. 2025
$​7.239 bilh
$​8.384 bilh
$​8.153 bilh
abr. 2025
$​8.153 bilh
$​5.235 bilh
$​8.155 bilh
mar. 2025
$​8.155 bilh
$​1.586 bilh
$​-0.324 bilh
fev. 2025
$​-0.324 bilh
$​4.257 bilh
$​2.164 bilh
jan. 2025
$​2.164 bilh
$​4.842 bilh
$​4.803 bilh
dez. 2024
$​4.803 bilh
$​5.135 bilh
$​7.030 bilh
nov. 2024
$​7.030 bilh
$​8.513 bilh
$​4.343 bilh
out. 2024
$​4.343 bilh
$​8.703 bilh
$​5.363 bilh
set. 2024
$​5.363 bilh
$​7.754 bilh
$​4.828 bilh
ago. 2024
$​4.828 bilh
$​8.841 bilh
$​7.640 bilh
jul. 2024
$​7.640 bilh
$​7.163 bilh
$​6.711 bilh
jun. 2024
$​6.711 bilh
$​8.892 bilh
$​8.534 bilh
mai. 2024
$​8.534 bilh
$​8.384 bilh
$​9.041 bilh
abr. 2024
$​9.041 bilh
$​6.523 bilh
$​7.483 bilh
mar. 2024
$​7.483 bilh
$​7.855 bilh
$​5.447 bilh
fev. 2024
$​5.447 bilh
$​10.014 bilh
$​6.527 bilh
jan. 2024
$​6.527 bilh
$​10.797 bilh
$​9.360 bilh
dez. 2023
$​9.360 bilh
$​8.776 bilh
nov. 2023
$​8.776 bilh
$​6.969 bilh
$​8.959 bilh
out. 2023
$​8.959 bilh
$​6.737 bilh
$​8.904 bilh
set. 2023
$​8.904 bilh
$​7.652 bilh
$​9.767 bilh
ago. 2023
$​9.767 bilh
$​9.209 bilh
$​9.035 bilh
jul. 2023
$​9.035 bilh
$​10.835 bilh
$​10.592 bilh
jun. 2023
$​10.592 bilh
$​9.854 bilh
$​11.378 bilh
mai. 2023
$​11.378 bilh
$​7.873 bilh
$​8.225 bilh
abr. 2023
$​8.225 bilh
$​6.382 bilh
$​10.956 bilh
mar. 2023
$​10.956 bilh
$​3.264 bilh
$​2.837 bilh
fev. 2023
$​2.837 bilh
$​6.029 bilh
$​2.717 bilh
jan. 2023
$​2.717 bilh
$​4.780 bilh
dez. 2022
$​4.780 bilh
$​5.691 bilh
$​6.675 bilh
nov. 2022
$​6.675 bilh
$​3.265 bilh
$​3.921 bilh
out. 2022
$​3.921 bilh
$​1.866 bilh
$​3.994 bilh
set. 2022
$​3.994 bilh
$​1.909 bilh
$​4.165 bilh
ago. 2022
$​4.165 bilh
$​3.730 bilh
$​5.444 bilh
jul. 2022
$​5.444 bilh
$​8.467 bilh
$​8.814 bilh
jun. 2022
$​8.814 bilh
$​10.262 bilh
$​4.944 bilh
mai. 2022
$​4.944 bilh
$​11.496 bilh
$​8.148 bilh
abr. 2022
$​8.148 bilh
$​9.429 bilh
$​7.383 bilh
mar. 2022
$​7.383 bilh
$​5.612 bilh
$​4.050 bilh
fev. 2022
$​4.050 bilh
$​4.406 bilh
$​-0.176 bilh
jan. 2022
$​-0.176 bilh
$​1.428 bilh
$​3.948 bilh
dez. 2021
$​3.948 bilh
$​-2.221 bilh
$​-1.307 bilh
nov. 2021
$​-1.307 bilh
$​-2.221 bilh
$​2.004 bilh
out. 2021
$​2.004 bilh
$​0.011 bilh
$​4.322 bilh
