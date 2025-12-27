Calendário Econômico
Brasil - Balança Comercial (Brazil Trade Balance)
|Baixa
|$5.842 bilh
|$10.682 bilh
|
$6.964 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil (MDIC) divulga semanalmente e mensalmente os dados da balança comercial brasileira.
A Balança Comercial é o indicador econômico que retrata a diferença entre tudo que é exportado e importado em relação a bens e serviços dentro do País em determinado intervalo de tempo.
Quando o saldo da balança comercial é positivo, existe um Superávit, ou seja, o total de exportações supera o total das importações. O superávit da balança comercial é uma condição preponderante da economia brasileira, ou seja, estão ocorrendo mais vendas de bens e serviços para o exterior do que entrando com as importações. O lucro ganho com uma balança comercial positiva é investido internamente, melhorando a economia do País.
Quando o saldo da balança comercial é negativo, existe um Déficit, ou seja, o total de importações supera o total das exportações. O déficit da balança comercial é uma condição depreciativa da economia brasileira, ou seja, estão ocorrendo mais entradas de bens e serviços do exterior do que saindo com as exportações. O prejuízo causado por uma balança comercial negativa afeta diretamente a reservas financeiras do País, visto que serão usadas para cobrir o custo do País.
A taxa de cobertura é um conceito que define a proporção total dos volumes das exportações sobre as importações (EXP/IMP). Conforme o valor desta taxa, se tem a noção de quanto um País depende comercialmente dos parceiros externos. Quanto menor a taxa de cobertura, maior a tendência para um saldo comercial negativo e mais dependente é o País dos parceiros estrangeiros.
Este indicador pode favorecer a moeda brasileira, o Real, na medida em que o resultado esperado é maior do que a previsão.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Balança Comercial (Brazil Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
