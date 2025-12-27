O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil (MDIC) divulga semanalmente e mensalmente os dados da balança comercial brasileira.

A Balança Comercial é o indicador econômico que retrata a diferença entre tudo que é exportado e importado em relação a bens e serviços dentro do País em determinado intervalo de tempo.

Quando o saldo da balança comercial é positivo, existe um Superávit, ou seja, o total de exportações supera o total das importações. O superávit da balança comercial é uma condição preponderante da economia brasileira, ou seja, estão ocorrendo mais vendas de bens e serviços para o exterior do que entrando com as importações. O lucro ganho com uma balança comercial positiva é investido internamente, melhorando a economia do País.

Quando o saldo da balança comercial é negativo, existe um Déficit, ou seja, o total de importações supera o total das exportações. O déficit da balança comercial é uma condição depreciativa da economia brasileira, ou seja, estão ocorrendo mais entradas de bens e serviços do exterior do que saindo com as exportações. O prejuízo causado por uma balança comercial negativa afeta diretamente a reservas financeiras do País, visto que serão usadas para cobrir o custo do País.

A taxa de cobertura é um conceito que define a proporção total dos volumes das exportações sobre as importações (EXP/IMP). Conforme o valor desta taxa, se tem a noção de quanto um País depende comercialmente dos parceiros externos. Quanto menor a taxa de cobertura, maior a tendência para um saldo comercial negativo e mais dependente é o País dos parceiros estrangeiros.

Este indicador pode favorecer a moeda brasileira, o Real, na medida em que o resultado esperado é maior do que a previsão.

Últimos valores: