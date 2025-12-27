Calendário Econômico
Brasil - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura publicado pela S&P Global (S&P Global Brazil Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|Baixa
|49.6
|48.1
|
48.2
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|48.2
|
49.6
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A empresa IHS Markit Ltd é uma provedora global de informações críticas, análises e soluções para as principais indústrias e mercados que estimulam as economias ao redor do mundo. Tem como objetivo oferecer informações, análises e soluções financeiras e negociais para as empresas que contratam seus serviços e governos, melhorando a eficiência operacional e fornecendo soluções que levam a decisões bem informadas e confiáveis.
A IHS Markit publica um índice de pesquisa de negócios a nível mundial denominado Purchasing Managers Index (PMI®), traduzindo para o português seria Índice de Gerenciamento de Compras. O PMI é uma média ponderada calculada a através dos dados estatísticos de novos pedidos, produção, emprego, prazo de entrega dos fornecedores e estoques de insumos.
Atualmente, o IHS Markit é um dos provedores de indicadores de maior credibilidade ao redor do mundo, utilizado como parâmetro por bancos centrais, mercados financeiros e tomadores de decisões de negócios, principalmente devidos a seus indicadores mensais das tendências econômicas atualizadas, são certeiros e geralmente únicos.
A pesquisa mensal IHS Markit Brasil PMI - Composto é compilada mediante informações alcançadas a partir das respostas de questionários enviados a executivos encarregados por compras em cerca de 400 empresas do setor industrial e de serviços. A pesquisa é sedimentada por setor e pelo número de funcionários das empresas, com base nas suas contribuições para o PIB.
As respostas coletadas são comparadas com o mês anterior e os resultados variam entre 0 e 100. Este indicador reflete as condições setor Industrial e de Serviços juntos, uma leitura acima de 50 indica crescimento e pode ter um impacto positivo nas cotações do Real.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura publicado pela S&P Global (S&P Global Brazil Composite Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
